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Rıdvan Dilmen'den Şenol Güneş yorumu: "Ya sezon başında gelseydi"

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Bitexen Giresunspor'u 3-1 yenen Beşiktaş, geriye düştüğü maçta 3 puanı Vincent Aboubakar (2) ve Nathan Redmond'un attığı gollerle alarak puanını 55'e yükseltti. Rıdvan Dilmen siyah-beyazlıların galibiyetini yorumladı

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  • Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş - Giresunspor maçı yorumu - Spor Haberleri

    "Bir hafta önce alınan galibiyetten sonra biraz gevşeklik olur. Biz de büyük takımda oynadık, bu normaldir. Cepte görülen bir 3 puandı ancak yenilen gol Beşiktaş'ı kendine getirdi."
  • Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş - Giresunspor maçı yorumu - Spor Haberleri

    "Beşiktaş, içerde oynadığı çoğu maça oranla bugün orta sahayı daha çok verdi. Bunun sebebi de maçtan önce yaşanan o rehavet. Beşiktaş bugün puan kaybetseydi çok şaşırırdım."
  • Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş - Giresunspor maçı yorumu - Spor Haberleri

    "3-1'den sonra Şenol Güneş ve tribünler için Trabzonspor maçı başladı. Hoca kritik oyuncularını kenara aldı, tribünler ise tezahüratlarını farklı yöne evriltti."

     
  • Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş - Giresunspor maçı yorumu - Spor Haberleri

    "Beşiktaş'ın sezon ortasında çok maç kaybetmesi, rakiplerinin üst üste maç kazanmaları sonrası 5 maçlık seri yapmak zordur. Anadolu Efes'in Euroleague'de bu sene istediklerini yapamamış olmasını da buna örnek verebiliriz."
  • Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş - Giresunspor maçı yorumu - Spor Haberleri

    "Böyle durumlarda hocaların ağırlığı ortaya çıkıyor, bir enerji boşalımı oluyor takımlarda. Şenol Güneş sezon başında gelseydi puan farkı asla böyle olmazdı."

     
  • Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş - Giresunspor maçı yorumu - Spor Haberleri

    "Fenerbahçe kırılgan bir takım mesela. Beşiktaş ise iki haftadır geri düşüp 3-4 gol atıp geri dönüyor. Bu tamamen hocanın ağırlığındandır işte."

     
  • Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş - Giresunspor maçı yorumu - Spor Haberleri

    "Şenol Güneş, Jorge Jesus gibi hocalarla çalışmak kolay değildir ancak bu tarz hocaların bir ağırlığı oluyor. Sezon ortasında takım almak çok zordur. Geçen sezon İsmail Kartal'ın da başardığı gibi geldiğinden sonra en çok puan alan hoca olabilir Şenol Güneş."

     
  • Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş - Giresunspor maçı yorumu - Spor Haberleri

    "Beşiktaş'ın şu kadroyla sezon sonuna kadar şampiyonluğu kazanacak bir konumda olabileceğini düşünüyorum. Kazandığı hangi maçı hak etmedi Beşiktaş? Galatasaray, iki takımdan burada ayrılıyor biraz. Galatasaray kötü oynarken de kazanabiliyor, çünkü gol yemiyor."
  • Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş - Giresunspor maçı yorumu - Spor Haberleri

    "Valerien Ismael'e bir oyuncu küsüp, antrenör farkında olmadan takıma zararlı olabilir. Şenol Güneş'e karşı mümkün değil bu. Ismael'i o zaman takıma getirmek yanlış değildi ancak kulüplerin içinde neler döndüğünü bilemeyiz."

     
  • Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş - Giresunspor maçı yorumu - Spor Haberleri

    "Şenol Güneş yönetici üstüdür, kim ne derse desin. Beşiktaş için söylemiyorum bunu ama yöneticiler bu tarz büyük figürleri istemeyebilir. Ancak Şenol Güneş olmasaydı Beşiktaş bu puanları toplayamazdı. Hatta şu anki Trabzonspor'dan farkı olmazdı."

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