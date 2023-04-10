Rıdvan Dilmen'den Şenol Güneş yorumu: "Ya sezon başında gelseydi"

"Şenol Güneş, Jorge Jesus gibi hocalarla çalışmak kolay değildir ancak bu tarz hocaların bir ağırlığı oluyor. Sezon ortasında takım almak çok zordur. Geçen sezon İsmail Kartal'ın da başardığı gibi geldiğinden sonra en çok puan alan hoca olabilir Şenol Güneş."