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Hakemlerimiz de o kadar dağıldılar ki, korkudan bayrak kaldıramıyorlar artık. VAR geldikten sonra ekranlara da veremediler. Demek ki ofsayt değil. VAR'ın altyapısı olmadan bu işlere girilmeyecekti. Biz elimize yüzümüze bulaştırdık.