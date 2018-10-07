Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe - Başakşehir maçı yorumu
07.10.2018 - 20:50 | Güncelleme:
Yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe ile Başakşehir'in 0-0 berabere kaldığı maçı değerlendirdi
1
1|31
Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında 0-0 biten Fenerbahçe - Başakşehir maçını yorumladı:
2
2|31
İLK YARI SONU
Fenerbahçe'nin daha çok puana ihtiyacı var. Medipol Başakşehir de yarışta kalmak için puan almak zorunda. Bugün de City formasıyla çıkmışlar, kendi klasik formalarını bırakmışlar.
3
3|31
Fenerbahçe çok coşkulu oynadı ilk yarı. 4-4-2 sistemi ile başladı ve ilk yarı 3 önemli pozisyon buldu. İlk yarı itibariyle Fenerbahçe pozisyon ve oyun olarak biraz daha iyi.
4
4|31
Abdullah Avcı ise oyundan memnun değildir ve oyuncuların devre arası uyaracaktır. Fenerbahçe'nin lehine geçen bir maç. Bu kadar kötü bir Başakşehir'i zor yakalarsınız. Başakşehir biraz kıpırdarsa maça ortak olur. Fenerbahçe hızlı oynarken telaşlı oynuyor.
5
5|31
Beklenen oyun var mı? Bence kimse beğenmedi oynanan oyunu. Fakat 2. yarı oyunu Fenerbahçe'den çok Başakşehir belirleyecek. Başakşehir'in en büyük problemi son pasları iyi atamadılar. Topu iyi çeviremediler.
6
6|31
Emre Belözoğlu 2 hafta sonra dönecekmiş. Risk almak istemedikleri için bu karşılaşmada oynatmadılar.
7
7|31
MAÇ SONU
VAR'ın adil kullanıldığı zaman iyi olduğunu düşünüyorum. VAR'ın gittiği anda hakemin haberi vardı muhtemelen. İlk gördüğümüz pozisyona göre Isla'nın gerisinde oyuncu. Bence pozisyon ofsayt değil. Biz teknik olarak VAR'a hazır değiliz bu teknolojiyle.
8
8|31
Keşke bu yıl kupa maçlarında başlansaydı, iyice teknoloji otursaydı ve biraz daha fedakarlık yaparak VAR'ı denemeye alırdık. Gerekirse VAR'a mola versinler, su molası gibi.
9
9|31
Hakemlerimiz de o kadar dağıldılar ki, korkudan bayrak kaldıramıyorlar artık. VAR geldikten sonra ekranlara da veremediler. Demek ki ofsayt değil. VAR'ın altyapısı olmadan bu işlere girilmeyecekti. Biz elimize yüzümüze bulaştırdık.
10
10|31
Ligin 11. haftasını 10 puan farkla oynayacaksınız Galatasaray maçını. Değişikliğe gider mi hoca ile ilgili bilmiyorum.
11
11|31
Fenerbahçe - Başakşehir maçında verilmeyen golde VAR izlemesi yapılamaması skandaldır. Bekle, beklese 2 dakika sonra gelmişti. Şimdi Başakşehir, 2 puanla şampiyonluğu bırakırsa ne olacak?
12
12|31
Başakşehir ilk yarı etkili olmamasına rağmen 70-80 fazla pas yaptı rakibinden. Çünkü pas yaparak arkadan çıkan bir takım. Adebayor her topa değmek için orta sahaya doğru geldi ve hücumda istedikleri pozisyonu bulamadılar.
13
13|31
Abdullah hoca oyundan mutsuzdur, bir de golün iptalinden mutsuzdur. Ama deplasmanda alınan bir puan da kötü değildir. 15 puan yaptılar, Fenerbahçe ise 8 puanda kaldı.
14
14|31
Volkan'a bir şans vereceğini ima etti açıkcası Ali Koç. 'Aramızda görmek isteriz, hataları var...' Ali Koç dönebiliri ona bıraktı. Ali Koç,Volkan'a el attı bugün. Volkan da bilmediğim bir hata için çıkıp özür dileyebilir Ali Bey'e.
15
15|31
Diğer oyuncularla ilgili ise ne oldu bilmiyorum. Volkan'a da bir pas attı Volkan'ın da bu pası değerlendirmesi gerekiyor.
16
16|31
Ben Comolli'nin kalacağını, Sivas maçında Cocu'nun olmayacağını düşünüyorum. Bu takımı Comolli yaptı. Bu ligin 8. haftasıda ligi bitiren Fenerbahçe'yi kim inşa etti? Gerçek ortada. İkisi birden normalde ama benim gördüğüm atmosferde Cocu'nun gideceği yönünde.
17
17|31
Kesinlikle bana göre ikisi de olmalı. Yenilen yapılanma olmadı. Yeniden yapılacak mütahitler var. Yeni teknik direktörün Sivasspor maçında sahada olacağını düşünüyorum.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.