3 | 10

Rakibin çabuk oyuncuları olduğu için kontrollü hücum yapmak gerekiyordu.

Cocu da zaten öyle başladı.

Yavaş yavaş yarı alana itmeye çalışıyordu ki öyle oldu ama tam rakip yarı alanda oyunu kontrol altına alırken golü yedik.