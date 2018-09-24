3 tane orta saha ile oynuyor. Buçuklu orta saha ile oynamıyor. Forvetsiz oynuyor. Babel kenar oyuncusu, Quaresma kenar oyuncusu. Fenerbahçe klasik 4-3-2-1 oynuyor.
3
3|24
Şenol Güneş'in bütün hedefi, orta sahayı biraz daha sertleştirmek olmuş. O yüzden Atiba'nın ölüsüne bile razı olmuş. Cocu ise bütün planını kazanmak için kurmuş. Slimani, Ayew, Benzia sahada. Yalnız Fenerbahçe'nin merkezi Beşiktaş'ın avantajına. Reyes ve Roman arkaya koşularda sıkıntı yaşayabilir.
4
4|24
Şenol hoca mutlaka kazanmak isteyecektir ama beraberlik de hiç fena değil. Fenerbahçe için ise beraberlik korkunç değil ama kazanırsa durum üst sıralamada tamamen değişecek. Medel de olmadığı için orta sahayı sert tutmak istedi Şenol hoca ve bu yüzden Atiba'yı oynattığını düşünüyorum.
5
5|24
Karius, Şampiyonlar Ligi finali oynamış Liverpool'un kalecisinden bahsediyoruz. İlk sert maçına çıkıyor Türkiye'de ama tecrübeli bir kaleci.
6
6|24
Harun da tecrübeli ama ben olsam Volkan'ı tercih ederdim. Bu tansiyonu düşürmek için Volkan'ı oynatırdım. 4 gol yemiş, demoralize olmuş bir kaleciyle başlıyor Fenerbahçe.
7
7|24
İLK YARI SONU
Beşiktaş beklediğimden de daha fazla korkak başladı. Pas yüzdesi iyi olmasına rağmen pas hatası yaptılar ve gergin başladılar. Bu da Fenerbahçe'ye özgüven verdi ve pozisyonlar bulmaya başladılar.
8
8|24
Ayew'in net bir pozisyonu var, Hasan Ali'nin de direkten dönen şutu var. 3 tane kaleyi bulan şutu var Fenerbahçe'nin.
9
9|24
Fenerbahçe taçtan gol yedi. Şener ofsaytı bozmuş, Babel, Reyes'i alıyor dönüyor, vuruyor, golü atıyor. Tipik Babel golü, müthiş. Bu gol kötü oynayan Beşiktaş'a müthiş güven verdi.
10
10|24
İki oyuncu değişikliği yapıp bu oyuna ortak olması lazım. Beşiktaş değişikliğe gitmez. Şu an hocanın tam istediği format oldu. Atiba ve Oğuzhan iyi değil. Lens iyi oynamıyor, Quaresma vasat. Kısaca vasat Beşiktaş 1-0 önde.
11
11|24
Neustadter'in sarı kartı yok. Stoperin sarı kartının olmadığı nerede görülmüş. Her maçta oynamış adam. Türkiye'nin en yumuşak savunması Fenerbahçe savunması. Böyle stoperlerle böyle ön liberolarla oynamak ne güzel. Havadan gelen bir topta stoper gidecek oraya.
12
12|24
Bu iki takım 11 raund hiçbir şey yapmadılar. Jailson son yarım saat yürüyor. Beşiktaş'a bakıyorum, şu maç bitse de gitsek. Fenerbahçe de 11 raund oynamış ve maçın bitmesini bekliyor. Toplam 4 dakika uzatma verildi. Hakem de temiz gidiyor. VAR'a hiç başvurulmadı.
13
13|24
MAÇ SONU
Fenerbahçe kötünün iyisiyken 1-0 geriye düştü. Beşiktaş kötünün iyisiyken 1-0 öne geçti. Çok tuhaf şeyler oldu bugün. Abdullah Avcı ve Terim'in mutlu olduğu bir hafta. Kalite anlamında çok düşük bir maç oldu, seyircileri bile susturdular. Canlı bir oyun olmadı. Futbol adına üzücü bir maç.
14
14|24
İki takım da bugün berbat oynadı. Beşiktaş sanki bir puan iyidir. Ne Beşiktaş Fener'i öyle yakalar, ne de Fenerbahçe Beşiktaş'ı böyle yakalar. Çok yoruldular ama maç oynamadan yoruldular. Hakemin de çok güzel yönettiği ve idare ettiği bir maç oldu. Hakem de sıkıldı artık maçtan.
15
15|24
Atiba en son 13 Nisan'da oynamış. 94 dakika derbide oynadı ve ayakta kalıyor, hiç sırıtmadı. Çünkü Atiba kadar herkes yürüdü.
16
16|24
Yetkili olsam ikisine de 1 puan vermem. Futbolu katlettiniz diye 0 puan veririm. İnsanların hayatından 1,5 saat götürdüler diye puan vermem.
Atiba iyi oynadı demiyorum, bugün herkes kötüydü. Taktiksel olarak son derece düşük bir maç oynadı iki takım. Beşiktaş daha avantajlı tabii. 11 puana ulaştı ve zirve yarışında kaldı.
19
19|24
Fenerbahçe'de takımın kalitesini tartışırız ama 5.5 ay sonra oynayan Atiba sırıtmıyorsa, Hasan Ali ön plana çıkıyorsa bazı kararlar alınabilir.
20
20|24
Benzia'nın bazen basit oynaması gerekir. Özellikle içerdeki maçlarda iyi iş yapacağı aşikardır. Slimani ise son yıllarda gelen kötünün iyisi. Reyes, Fenerbahçe kalibresinde bir oyuncu değil.
21
21|24
Mutlak bir şekilde Fenerbahçe'nin radikal bir değişikliğe gitmesi gerekiyor. Mutlak sürette hafta sonu bir hamle yapması gerekiyor. Çünkü yarıştan baya koptu Fenerbahçe.
22
22|24
Fenerbahçe'nin bir şeyi değiştirmesi lazım. 11 oyuncu değişmeyeceğine göre teknik kadro değişmeli. Ama sadece Cocu değil Comolli de. Bence Cocu ile devam edilmemeli. Böyle bir karar alınması gerekiyor. Fenerbahçe'nin bu yıl en başarılı olduğu şey taraftarı.
23
23|24
Ali Bey de bundan sonra stadı dolduramaz ama. Belki bir teknik adam değişikliğinden sonra zorlayabilirler. Avrupa maçlarında falan bu seyirciyi göremez. Hiç duyum falan da almadım sadece kendi düşüncemi söylüyorum.
24
24|24
Fenerbahçe mayıs ayında falan şampiyonluk yarışından uzaklaşır. Bence denemesi lazım Ali Koç'un. Daha kompakt oynatan bir hoca bir hava getirebilir. Fenerbahçe geçen yıl büküyordu rakibi.
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