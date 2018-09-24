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İki takım da bugün berbat oynadı. Beşiktaş sanki bir puan iyidir. Ne Beşiktaş Fener'i öyle yakalar, ne de Fenerbahçe Beşiktaş'ı böyle yakalar. Çok yoruldular ama maç oynamadan yoruldular. Hakemin de çok güzel yönettiği ve idare ettiği bir maç oldu. Hakem de sıkıldı artık maçtan.