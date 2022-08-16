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Rıdvan Dilmen: "Başka bir takım bunu yapamaz"

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Kasımpaşa - Fenerbahçe maçının ardından değerlendirmelerde bulundu

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  • Rıdvan Dilmen'den FLAŞ Fenerbahçe sözleri: Başka bir takım bunu yapamaz! - Jorge Jesus ve Arda Güler için neler söyledi? FB haberleri

    "Fenerbahçe, bu hocanın oynattığı sistemde bir uzun, bir kısa forvet ile oynamaz. Bugünkü çift forvete bakın hangi sağda hangisi solda anlayamazsınız. Ancak bundan sonraki rakipler Kasımpaşa gibi oynamayacaktır."
  • Rıdvan Dilmen'den FLAŞ Fenerbahçe sözleri: Başka bir takım bunu yapamaz! - Jorge Jesus ve Arda Güler için neler söyledi? FB haberleri

    "Arda Güler'e bir nasihatta bulunayım; sakın oyuna girdiğin gibi davranma. Aldı eveledi, geveledi... Muazzam bir yetenek ancak risk alınması gereken yerde risk alması gerekiyor. Golden sonra kendine gelip basit oynamaya başladı."
  • Rıdvan Dilmen'den FLAŞ Fenerbahçe sözleri: Başka bir takım bunu yapamaz! - Jorge Jesus ve Arda Güler için neler söyledi? FB haberleri

    "Tekrar söylüyorum; daha Joao Pedro bile gelmemişken bir santrfor alınması öncelik olmamalı. Serdar Aziz'e bir şey olsa sağ stoperde eksik yaşanır."
  • Rıdvan Dilmen'den FLAŞ Fenerbahçe sözleri: Başka bir takım bunu yapamaz! - Jorge Jesus ve Arda Güler için neler söyledi? FB haberleri

    "Jorge Jesus, Fatih Terim tarzı bir antrenör. Sürekli öne doğru oynamak istiyor."
  • Rıdvan Dilmen'den FLAŞ Fenerbahçe sözleri: Başka bir takım bunu yapamaz! - Jorge Jesus ve Arda Güler için neler söyledi? FB haberleri

    "Emre Mor'un şansı Jorge Jesus. Bu oyuna çok uygun olduğunu düşünüyorum. Gelmeden önce tanımıyordur Emre'yi hoca ama şans vermeye devam edecektir. Mesela Crespo da iyi oyuncu ama set oyuncusu, o yüzden oynayamıyor. Hoca direkt kaleye gitmek istiyor."
  • Rıdvan Dilmen'den FLAŞ Fenerbahçe sözleri: Başka bir takım bunu yapamaz! - Jorge Jesus ve Arda Güler için neler söyledi? FB haberleri

    "Maçın sonuna 2 dakika uzatılmasını anlayamadım. Belki bir gol daha olacak. Bu ligde daha önce averaj farkıyla şampiyonlar belirlendi. Neden erken bitiriyorsunuz?"
  • Rıdvan Dilmen'den FLAŞ Fenerbahçe sözleri: Başka bir takım bunu yapamaz! - Jorge Jesus ve Arda Güler için neler söyledi? FB haberleri

    "Jorge Jesus'a kesinlikle sabretmesi gerekiyor Fenerbahçe'nin. Yarın öbür gün tek kale oynayıp yenilebilir de bu takım. Ancak bu takımı yenmenin tek yolu tuzak kurmak."
  • Rıdvan Dilmen'den FLAŞ Fenerbahçe sözleri: Başka bir takım bunu yapamaz! - Jorge Jesus ve Arda Güler için neler söyledi? FB haberleri

    "Arda Güler'i çok uzun yıllar konuşacağız. Bundan birkaç yıl sonra İspanya veya İngiltere'deki bir meslektaşıma devredeceğim Arda'yı yorumlama işini. Dünyanın en iyi liglerinde göreceğiz onu."
  • Rıdvan Dilmen'den FLAŞ Fenerbahçe sözleri: Başka bir takım bunu yapamaz! - Jorge Jesus ve Arda Güler için neler söyledi? FB haberleri

    "Arda Güler, çok özel bir oyuncu. Bugün sahada olan hiçbir oyuncu 17 yaşında böyle bir performans gösterememiştir."
  • Rıdvan Dilmen'den FLAŞ Fenerbahçe sözleri: Başka bir takım bunu yapamaz! - Jorge Jesus ve Arda Güler için neler söyledi? FB haberleri

    "Jesus'un da bugün attığı gollerden çok onun kaybettiği toplarla ilgileneceğini düşünüyorum."

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