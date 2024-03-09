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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Rıdvan Dilmen'den flaş Galatasaray yorumu! - Galatasaray Haberleri

        Rıdvan Dilmen'den flaş Galatasaray yorumu!

        Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray ile Çaykur Rizespor arasında oynanan ve sarı-kırmızılı takımın 6-2 üstünlüğüyle sona eren maçı değerlendirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.03.2024 - 10:50 Güncelleme: 09.03.2024 - 10:50
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        Galatasaray, Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 6-2 yenerken, futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, sarı-kırmızılıların performansını değerlendirdi. İşte o sözler...

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        "Böyle bir lig ne oldu ne de olacaktır bir daha. Galatasaray 6 gol attığı maçta üçüncü viteste oynadı."

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        "Galatasaray sezon başından beri belirlediği oyun planından hiç çıkmadı. Sezon başında takımdan ayrılmak isteyen Nelsson takımın en iyisi oldu, cidden tebrik etmek gerekiyor."

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        "Kerem Demirbay'ın bu sezon Galatasaray'ın transfer ettiği en iyi iki oyuncudan birisi olarak görüyorum. Ben Kerem Aktürkoğlu'nu çok beğenirim ancak bugün cidden çok yetersiz kaldı. Tavsiyem zoru değil basiti denemeli."

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        "Okan Buruk bu sezon elindeki kısıtlı kadroya rağmen oyuncularından çok fark yaratıyor."

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        "Galatasaray son zamanlarda artık skora bağlı olarak oyun oynamaya başladı. Icardi şu anda kapasitesinin yalnızca yüzde 50'si ile oynuyor."

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        "Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'ın 46 resmi maçının 41'ine ilk 11'de başlamış. Bu düşüşün en büyük sebeplerinden olabilir."

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