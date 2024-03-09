Rıdvan Dilmen'den flaş Galatasaray yorumu!
Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray ile Çaykur Rizespor arasında oynanan ve sarı-kırmızılı takımın 6-2 üstünlüğüyle sona eren maçı değerlendirdi.
Galatasaray, Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 6-2 yenerken, futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, sarı-kırmızılıların performansını değerlendirdi. İşte o sözler...
"Böyle bir lig ne oldu ne de olacaktır bir daha. Galatasaray 6 gol attığı maçta üçüncü viteste oynadı."
"Galatasaray sezon başından beri belirlediği oyun planından hiç çıkmadı. Sezon başında takımdan ayrılmak isteyen Nelsson takımın en iyisi oldu, cidden tebrik etmek gerekiyor."
"Kerem Demirbay'ın bu sezon Galatasaray'ın transfer ettiği en iyi iki oyuncudan birisi olarak görüyorum. Ben Kerem Aktürkoğlu'nu çok beğenirim ancak bugün cidden çok yetersiz kaldı. Tavsiyem zoru değil basiti denemeli."
"Okan Buruk bu sezon elindeki kısıtlı kadroya rağmen oyuncularından çok fark yaratıyor."
"Galatasaray son zamanlarda artık skora bağlı olarak oyun oynamaya başladı. Icardi şu anda kapasitesinin yalnızca yüzde 50'si ile oynuyor."