Rıdvan Dilmen'den Galatasaray yorumu

Galatasaray'da teknik direktör kim olursa olsun Fatih Terim baskısı yaşar. Terim'in dışarıda kaldığı her dönemde kötü giden teknik direktörler bu baskıyı yaşar Galatasaray'da. Okan Buruk dahi bu baskıyı hisseder eğer sonuçlar kötü olursa.