Rıdvan Dilmen'den Galatasaray yorumu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray yorumu

Rıdvan Dilmen, Süper Lig'in 3. haftasında Ümraniyespor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray'ı yorumladı

ABONE OL
  • Rıdvan Dilmen'den Galatasaray yorumu

    Yorumcu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Ümraniyespor'u 1-0 yendiği maçı değerlendirdi...
  • Rıdvan Dilmen'den Galatasaray yorumu

    "Özellikle 70'e kadar Galatasaray ikinci yarıda her şeyi denedi ve maçı kazanmayı hak etti. Mertens takımı aldı, rakip yarı alana taşıdı.
  • Rıdvan Dilmen'den Galatasaray yorumu

    İlk yarıdaki durgun Galatasaray, ikinci yarıda temposunu yükseltti. Bu maçın bu dakikada kazanılması takım adına çok şey ifade edecektir.
  • Rıdvan Dilmen'den Galatasaray yorumu

    Geçen seneki takımın tecrübelenmeye ihtiyacı vardı, bu takımın da fizik olarak toparlanmaya ihtiyacı var. Seferovic toparlayacaktır ancak bu Galatasaray'ın forvete ihtiyacı olmadığı anlamına gelmez.
  • Rıdvan Dilmen'den Galatasaray yorumu

    Galatasaray bu maçı kazanamasa ve önümüzdeki hafta Trabzonspor'a karşı da kötü bir sonuç alsa, camia büyük bir çöküntüye girerdi.
  • Rıdvan Dilmen'den Galatasaray yorumu

    Yunus Akgün, bu takıma çok katkı sağlayacak, bu kesin. Ancak Kerem'i de kaybetmemek gerektiğini düşünüyorum. Bence Kerem'i oyundan almak doğru bir karar değildi.
  • Rıdvan Dilmen'den Galatasaray yorumu

    Gerçekçi olmak lazım; Okan Buruk'un Trabzon deplasmanına Gomis ile başlamaması gerek. Şu an fizik kalitesi yok.
  • Rıdvan Dilmen'den Galatasaray yorumu

    Galatasaray 3 maçta iyi futbol oynamadı ancak sezon başı için anlaşılabilir bir durum. Bu dönemleri skora yönelik oynayarak geçirmek en doğrusu.
  • Rıdvan Dilmen'den Galatasaray yorumu

    Galatasaray oyuncularının yüzde 40'ı fiziksel, yüzde 20'si de mental olarak hazır değil. Mesela Abdülkerim, geçen hafta yaptığı hatadan dolayı çok tedirgindi bugün.
  • Rıdvan Dilmen'den Galatasaray yorumu

    Galatasaray'da teknik direktör kim olursa olsun Fatih Terim baskısı yaşar. Terim'in dışarıda kaldığı her dönemde kötü giden teknik direktörler bu baskıyı yaşar Galatasaray'da. Okan Buruk dahi bu baskıyı hisseder eğer sonuçlar kötü olursa.
  • Rıdvan Dilmen'den Galatasaray yorumu

    Trabzonspor maçında Mertens ile başlayıp mahkum oynamanın önüne geçebilir Okan Buruk. Oynayabildiği kadar oynatıp sonrasında oyundan alabilirsiniz."
  • Rıdvan Dilmen'den Galatasaray yorumu
  • Rıdvan Dilmen'den Galatasaray yorumu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.