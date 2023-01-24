"Jesus'un Arda'yı kupada 65 dakika oynatması 'Şu an bu kadar oynayabilir' diye insanlara göstermek istemesi. Hatta yine kupa maçının son anlarında Valencia'yı yanına çekip tabletten bir şeyler anlatması da benim gibi 'Valencia ile Jesus'un arası bozuk' diyenlere 'Aramız iyi' mesajını vermekti. Çok zeki bir adam Jesus."