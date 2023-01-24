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Rıdvan Dilmen'den Jorge Jesus'a eleştiriler

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında HangiKredi Ümraniyespor'a konuk olan Fenerbahçe, rakibini 2-1 yenerek zirve takibini sürdürürken Rıdvan Dilmen, Jorge Jesus'a eleştiriler yöneltti

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  • Rıdvan Dilmen'den Jorge Jesus'a eleştiriler

    Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Ümraniyespor'u 2-1 mağlup ettiği maç sonrası açıklamalarda bulundu. İşte Dilmen'in yorumları...
  • Rıdvan Dilmen'den Jorge Jesus'a eleştiriler

    "Ligde roller değişti. Şimdiye kadar Fenerbahçe kaçıyor, Galatasaray kovalıyordu. Şimdi tam tersi. Geçen hafta Gaziantep'e son dakika golü, bu hafta Ümraniye'ye son dakika golü... Bunlar olmasa puan farkı 8 olacak bir de ikili averaj tabii."
  • Rıdvan Dilmen'den Jorge Jesus'a eleştiriler

    "İlk yarı izlediğim en iyi deplasman oyunlarından biriydi. İkinci yarı ise tam tersi oldu. İkinci yarı hem topu tutamadı hem de savunmada açık verdi Fenerbahçe."
  • Rıdvan Dilmen'den Jorge Jesus'a eleştiriler

    "Emre Mor oyuna girdikten sonra oyunu değişti Fenerbahçe'nin. Emre Mor oynayacaksa ilk 11'de oynamalı çünkü topu alır almaz çalıma gidiyor. Hocanın sezon başından bu yana yaptığı hatadan halen neden dönmediğini gerçekten anlamadım. Şu maçın ilk yarısında Arda Güler olsa skoru rahat şekilde alırdı Fenerbahçe."
  • Rıdvan Dilmen'den Jorge Jesus'a eleştiriler

    "İkinci yarıda Fenerbahçe hiç kazanacak oyunu oynamadı. Ümraniyespor 'Ben Fenerbahçe'yi yeneceğim herhalde' dediği anda açık verdi ve Batshuayi attı golü."
  • Rıdvan Dilmen'den Jorge Jesus'a eleştiriler

    "Puan kaybı olsaydı Jesus inanılmaz tartışılırdı. 2-1'lik skor ve puan farkının 5'te kalması gibi sonuçlar elde edilmese çok eleştiri alırdı. Puan farkını ikili averajdan ötürü ben 5 olarak görüyorum."
  • Rıdvan Dilmen'den Jorge Jesus'a eleştiriler

    "İşler kötü giderken halen Arao ile oynamasını anlamıyorum hocanın. Zajc formayı almaya uğraşıyor, Jesus da vermemeye uğraşıyor. Zajc'ın çok kötü oynadığı hiçbir maç hatırlamıyorum. Zajc'ın savunması Crespo kadar olmasa da kötü değildir. Bir de topu aldığı zaman döner takımı da rahatlatır."
  • Rıdvan Dilmen'den Jorge Jesus'a eleştiriler

    "Attila Szalai'ye çift haneli rakamlar veriliyorsa hiç düşünmeden satın. Ferdi ve Valencia ise çok istikrarlı bir sezon geçiriyor. Ayrıca Fenerbahçe'nin kesinlikle bir kaleciye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Mesela geçen sezon Galatasaray'ın kiraladığı Pena düşünülebilir."
  • Rıdvan Dilmen'den Jorge Jesus'a eleştiriler

    "Jesus'un Arda'yı kupada 65 dakika oynatması 'Şu an bu kadar oynayabilir' diye insanlara göstermek istemesi. Hatta yine kupa maçının son anlarında Valencia'yı yanına çekip tabletten bir şeyler anlatması da benim gibi 'Valencia ile Jesus'un arası bozuk' diyenlere 'Aramız iyi' mesajını vermekti. Çok zeki bir adam Jesus."
  • Rıdvan Dilmen'den Jorge Jesus'a eleştiriler

    "Samet'in önemli bir transfer olduğunu düşünüyorum ve 7-8 yıl Fenerbahçe'de oynayacağını düşünüyorum ancak savunma düzenine alışması için zamana ihtiyacı var."

     

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