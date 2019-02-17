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"MHK'yi yediniz. Geçmiş olsun, Sabri Çelik'i de yediniz. Sen de gittin! Bunlarla bitiremezsin. Yıldırım Demirören ile oturup bunları konuşmamız lazım. Ha bildiğimden değil. Şu an Yıldırım Bey'e de günah. Onun da bazı şeyleri kontrol altına alması lazım."