Rıdvan Dilmen'in NTV'de yaptığı yorumlar şöyle:
"Maçın hakemiyle ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Ben bütün hakem arkadaşlarla ilgili bir şey söylemek istiyorum."
"Ne Ali Palabıyık'ı ne de Fırat Aydınus'u bazı pozisyonlarda eleştiremem. Hangi pozisyonda eleştiremem? Skrtel'in pozisyonu ve bugünkü Diagne'nin pozisyonuyla ilgili."
"Riva'daki arkadaşlara soruyorum: Ben dün Skrtel'in pozisyonunu evde bir daha izledim. Pozisyon kırmızı. Lütfedip de Fırat Aydınus'u çağıramadı Serkan Çınar ve yanındaki."
"Bugün de oyunda durdu. Oyuncunun burnu kanadı. Diagne net bir kırmızı kart görmeliydi. Havada güzel bir çaktı. Skrtel dün nasıl çaktıysa Diagne de öyle çaktı!"
"Sen niye çağırmadın Ali Palabıyık'ı Halil Umut Meler kardeşim? Sen haftaya nasıl maç yöneteceksin? Sen gördüğünü televizyondan veremiyorsun, çağıramıyorsun!"
"Sen Serkan Çınar! Ben seni nasıl yarın bir gün güvenip sahaya sokacağım? Bu yüzden mesele Türkiye'de teknoloji değil, insan."
"VAR'a bakıyorlar da vermiyorlar. Onun da garantisi yok. Dün Fırat'ın bakıp vermediği penaltı pozisyonu var ya, ben ona hiçbir şey demem. Burada baya bir vuruyor."
"Dün de Skrtel'in pozisyonunu birkaç açıdan gördüm. Her hafta VAR hakemi konuşmaya başladık. Riva'da ben bunlara değil maç, halısahada maç yönettirmem! Ben sizin hiçbirinize güvenmiyorum futbol adamı olarak!"
"MHK'yi yediniz. Geçmiş olsun, Sabri Çelik'i de yediniz. Sen de gittin! Bunlarla bitiremezsin. Yıldırım Demirören ile oturup bunları konuşmamız lazım. Ha bildiğimden değil. Şu an Yıldırım Bey'e de günah. Onun da bazı şeyleri kontrol altına alması lazım."
"Serkan Çınar, size ben maç falan vermem! Amatör kümeden 3 tane adamı çağırırım bunlara maç vermem."
"Futbolu katlettiler. VAR'ın başındakiler futbolu katletti. Ali Palabıyık'a bir şey diyemem. Ben de maç yönetsem o tokatı göremeyebilirim."
"Bu VAR'daki arkadaşlar haftaya Beşiktaş-Fenerbahçe maçına atanırsa ben bu hakemlere güvenmiyorum. Halil Umut Meler ve Serkan Çınar'a güvenmiyorum."
"Bu ülkeye bu hakemler ihanet ediyorlar. 2 gündür yaşadıklarımız nedir bizim? Sevgili Halil Umut Meler ve Serkan Çınar kardeşim bağlanın bize. İki sorum olacak size. Sen Skrtel için niye çağırmadın? Sen Diagne için neden çağırmadın?"
"Çünkü korkuyorsunuz. Çünkü TFF'deki futbol temsilcilerinden korkuyorsunuz."
"Ama Galatasaray oyun anlamında domine etti bugün. Bugün Belhanda ve Feghouli müthiş oynadı. Galatasaray son 2 haftada ise 7 gol attı."
"Feghouli son aylardaki formuna ve kilosuna bakarsa geçmişteki günlerini anlayacaktır. Şansı insanlar kendi alır. İyi futbolcuyu teknik direktör oynatır hazırsa oynatır."
"Fatih hoca da yetenekli oyuncu hastasıdır. Şu formu ile sezon başındaki formuyla arasında fark var ama Feghouli'nin."
"Diagne, Galatasaray ile bir sezonda 15-20 gol atabilir ama topun ona mutlaka gelmesi gerekiyor. Tanju Çolak şu an Galatasaray'da oynasın 40 gol atar."
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