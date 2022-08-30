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Rıdvan Dilmen'den Konyaspor - Fenerbahçe maçı yorumları

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Konyaspor'a kaybettiği maçı Rıdvan Dilmen değerlendirdi. İşte Rıdvan Dilmen'in yorumları...

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  • Rıdvan Dilmen'den Konyaspor - Fenerbahçe maçı yorumları: Arda Güler'e bu yapılmaz! - FB haberleri

    İlk yarı itibarıyla bir kez kaleci yere yatmadı. Fenerbahçe'nin problemi birkaç tane kendi pozisyonunda yer almayan oyuncuların sahada olması.
  • Rıdvan Dilmen'den Konyaspor - Fenerbahçe maçı yorumları: Arda Güler'e bu yapılmaz! - FB haberleri

    Adil, iki kez Valencia'yı tahrik ediyor ancak bu onun rakibine vurmasını gerektirmez. Adil iki kere Valencia'yı ittikten sonra Valencia'nın ayağıyla müdahalesi var. 
  • Rıdvan Dilmen'den Konyaspor - Fenerbahçe maçı yorumları: Arda Güler'e bu yapılmaz! - FB haberleri

    Valencia'nın kırmızı kartı doğru. Adil birkaç kez ittikten sonra Valencia ayağıyla bir hamlede bulunuyor. Rakip oyuncu seni tahrik etsin, vurmayacaksın yine de!
  • Rıdvan Dilmen'den Konyaspor - Fenerbahçe maçı yorumları: Arda Güler'e bu yapılmaz! - FB haberleri

    Hocayı yanıltan bazı oyuncular var. Birisi Emre Mor, baskı olmayan Karagümrük'te oynamak başka, Fenerbahçe'de oynamak başka.
  • Rıdvan Dilmen'den Konyaspor - Fenerbahçe maçı yorumları: Arda Güler'e bu yapılmaz! - FB haberleri

    Crespo benim çok beğendiğim bir oyuncu değildir ancak hocanın getirdiği Arao'dan eksik yaptığı tek bir şeyi söyleyebilir misiniz?
  • Rıdvan Dilmen'den Konyaspor - Fenerbahçe maçı yorumları: Arda Güler'e bu yapılmaz! - FB haberleri

    Fenerbahçe'de pas oyunu diye bir şey bahsedemeyiz. Konya, Başakşehir gibi takımlar oyuna sahip olmak isteyen takımlar. Maçları çok zevkli geçmiyor olabilir ama iki takım da gol yememiş.
  • Rıdvan Dilmen'den Konyaspor - Fenerbahçe maçı yorumları: Arda Güler'e bu yapılmaz! - FB haberleri

     

     

    50 bin kişinin önünde yürekten oynamak kolay. İlk kez İstanbul dışında çıktığınız maçta Peres dışında kendini sahaya veren yoktu sahada. Kimse de kendini kandırmasın 11'e 10 oynamak ile alakası yok şartlar eşitken de Konya daha iyiydi.
  • Rıdvan Dilmen'den Konyaspor - Fenerbahçe maçı yorumları: Arda Güler'e bu yapılmaz! - FB haberleri

    Jorge Jesus esnek bir teknik adam evet. Ancak bu kadro üçlü oynayacak bir yapıya sahip değil. Zaman zaman üçlü de oynayabilirsiniz ancak ana planınız dörtlü üzerine olmalı.
  • Rıdvan Dilmen'den Konyaspor - Fenerbahçe maçı yorumları: Arda Güler'e bu yapılmaz! - FB haberleri

    Hocanın demeçlerinden anladığımız ana hedef Süper Lig şampiyonluğu. Ancak ne önceki maçlardaki 6-0'lık ve 4-2'lik skorlar Fenerbahçe'yi şampiyon yaptı ne de bugünkü mağlubiyet şampiyonluktan etti. Sabırlı olmak zorundasınız.
  • Rıdvan Dilmen'den Konyaspor - Fenerbahçe maçı yorumları: Arda Güler'e bu yapılmaz! - FB haberleri

    Evet bu ligde çok gol atmak çok önemli ancak bu kadar da fazla tehlike görmemelisiniz kalenizde. Ümraniye 3 attı 5 kaçırdı, Adana Demirspor birçok gol kaçırdı. Konyaspor birçok kez ofsayt yüzünden pozisyonları değerlendiremedi.
  • Rıdvan Dilmen'den Konyaspor - Fenerbahçe maçı yorumları: Arda Güler'e bu yapılmaz! - FB haberleri

    Üçlü savunma oynuyorsanız Lemos falan oynamaz, Arao orta sahada oynamaz, Lincoln sol kanat bekte oynamaz. Alioski var elinizde, Ferdi'yi koyabilirsiniz oraya.
  • Rıdvan Dilmen'den Konyaspor - Fenerbahçe maçı yorumları: Arda Güler'e bu yapılmaz! - FB haberleri

    Şunu da söyleyeyim; Arda Güler bu kadar terk edilecek bir oyuncu değil. Bu kadar isteksiz bir takımda Arda gibi bir oyuncu nasıl oynamaz, gerçekten anlamıyorum.

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