Rıdvan Dilmen'den Mauro Icardi için olay sözler!

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"Bugün Muslera mükemmel oynadı. 3 tane çok zor top çıkardı. Muslera, Boey, Nelsson ve Abdülkerim biraz konsantrasyon kaybı yaşasa bugün sıkıntı yaşanırdı. Bu savunma hattı ve önlerinde de Kaan-Torreira ile ancak bu kadar pozisyon verebilirsiniz."

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"KAZANARAK KUSURLARINI KAPATIYOR" "Her güzelin bir kusuru olur derler ya... Kazanarak kusurlarını örtüyor Galatasaray. Okan Buruk, 'ben ne kadar atabilirim' diye bakıyor. Maçı Kaan, Torreira ve Sergio üçlüsüyle bitirse 4-1 de kazanabilirdi ancak onu yapmak istemiyor."