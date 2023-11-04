Rıdvan Dilmen'den Mauro Icardi için olay sözler!
Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ettiği maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. Sarı-kırmızılıların oyununu eleştiren Dilmen, Mauro Icardi hakkında ise çarpıcı bir iddiada bulundu.
Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi. Dilmen'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"Şampiyonlar Ligi'nde eforlu olmak zorundasınız. Kopenhag ile bile oynarken normalin 1.5 katı koşmalısınız. Bu da mental ve fiziksel olarak yorar. Galatasaray'ın skorlarına bakarsanız genelde 2-1, 1-0 olduğunu görebilirsiniz."
"Okan hoca 'Şu maç bir an önce bitse' diye düşünüyordu bugün. Ancak oyun formatına bunu hiç yansıtmıyor. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray gibi rakipleri de tempolu oynuyor. Ligimizde bu mümkün değil."
"TEDİRGİNLİK HİSSEDİYORLAR"
"Bu oyun çekirge gibi birkaç kere sıçratabilir sizi. Galatasaray taraftarı çok coşkuludur. Birkaç maçtır son dakikalarda bir serzeniş oluyor. Tedirginlik hissediyorlar çünkü. Eve gittiklerinde 'takımın toparlaması lazım' diyecekler muhtemelen."
"Rize ve Kasımpaşa iki haftadır oyuna ortak oldu ve Galatasaray'ı demoralize etti. Ziyech ve Icardi fizik olarak son derece gerideler. Zaha inanılmaz bir devre oynadı. Fizik olarak yüzde 65-70'e geldi artık."
"G.SARAY 4 FORVETLE OYNUYOR"
"Galatasaray 4 forvetle oynuyor. Top rakibe geçtiğinde bugün ileride oynayan oyuncuları unutun. Galatasaray'ın dua etmesi gereken bir isim var o da Torreira. Bir de Sanchez var tabii. Hep bire bire kalıyor ve hava toplarında da çok etkili."
"Bugün Muslera mükemmel oynadı. 3 tane çok zor top çıkardı. Muslera, Boey, Nelsson ve Abdülkerim biraz konsantrasyon kaybı yaşasa bugün sıkıntı yaşanırdı. Bu savunma hattı ve önlerinde de Kaan-Torreira ile ancak bu kadar pozisyon verebilirsiniz."
"KAZANARAK KUSURLARINI KAPATIYOR"
"Her güzelin bir kusuru olur derler ya... Kazanarak kusurlarını örtüyor Galatasaray. Okan Buruk, 'ben ne kadar atabilirim' diye bakıyor. Maçı Kaan, Torreira ve Sergio üçlüsüyle bitirse 4-1 de kazanabilirdi ancak onu yapmak istemiyor."
"ICARDI HİÇBİR İDMANA KATILMAMIŞ"
"Icardi'yi oynatmak kolay değil, yıldız oyuncu çünkü. Ziyech mesela çıkması gerekiyordu bugün, geç bile çıktı ve biraz da kapris yaptı. Icardi sakatlandı ama ben Icardi'nin antrenman performansının sakatlık dışında da çok yüksek olduğunu düşünmüyorum. Icardi'nin Türkiye'de kalma sebebi biraz da bu. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş biraz daha idare edebilecek takımlar bu durumları. İğne ile oynadı falan ben bunlara katılmıyorum. Bu hafta ter idmanı dahil hiçbir idmana katılmamış."
"SADECE SAKATLIĞINDAN DOLAYI DEĞİL..."
"Okan hoca maçtan önce 'maçlar Icardi'ye antrenman gibi geliyor' dedi. Çünkü antrenman yapmıyor, sadece sakatlığından dolayı değil. Geldiğinden beri en az antrenmana çıkan oyunculardan birisidir. Zaten antrenman performansı yüksek olsa Real Madrid, Barcelona falan başka hemen alırlar."