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"Beşiktaş'ta oynasın gol krallığının önemli adaylarından biri olur. Kaldı ki Alanya'da ve muhtemelen yurt dışında oynadığı zaman penaltıyı o kullanıyordu. Tabii ki futbol bu kaçırabilir. Bunlar skora göre konuşmamız gereken şeyler. Vagner'e geldi şimdi. Biz o kaçırınca başka oyuncu mu arayacağız şimdi? Sonuçta favori takım kazandı"