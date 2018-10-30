Spor Toto Süper Lig'deki son iki maçında 5 puan yitiren Beşiktaş, 10. haftada Çaykur Rizespor'u 4-1 yendi. Ricardo Quaresma 3 asistle yıldızlaşırken Şenol Güneş döneminde ilk kez bir lig maçına 11'de çıkan Mustafa Pektemek de 2 gol attı. Rizespor maçı 9 kişi tamamlarken Okan Buruk yönetimindeki ilk mağlubiyetini aldı. Spor yorumcusu ve Rıdvan Dilmen, Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı hakkında açıklamalarda bulundu. Rıdvan Dilmen ayrıca görevine son verilen Phillip Cocu yönetiminde 10 maçta 9 puan toplayan Fenerbahçe'yle ilgili de flaş açıklamalar yaptı.
Dilmen'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Beşiktaş risk alıp çif forvet oynadı ve ilk yarı 2-0'ı elde etti. 4-1 öndesin rakip 9 kişi ben Medel'i sokmam. Tehlike yok ki? Maç Oğuzhan'ın lehine döndü artık. Çıkarken yuhalandı. Şimdi daha mı iyi oldu? Sarı kartlı Medel'i sokma oyuna, çünkü rakip kalene gelemiyor. Belki Oğuzhan'da araya sıkıştırır bir tane rahatlar.. 2-1'i korumak için Medel'i alıyorsun. Alma..."
"İkinci yarıya çıkıyorsunuz ve 10 kişi kalan rakipten gol yiyorsunuz. Sonra bir penaltı kaçırıyorsunuz Bulmaca çözmek benim alışkanlığımda yoktur. Fakat sorduklarıma göre bazı gazetelerin bulmacaları çok zordur"
"Vagner Love'de onlardan bir tanesidir. Bir gün müthiş bir gol atabilir, bir gün lak diye adamın göğsüne çakabilir. Fakat ortalama 15 tane atar diye düşünüyorum."
"Beşiktaş'ta oynasın gol krallığının önemli adaylarından biri olur. Kaldı ki Alanya'da ve muhtemelen yurt dışında oynadığı zaman penaltıyı o kullanıyordu. Tabii ki futbol bu kaçırabilir. Bunlar skora göre konuşmamız gereken şeyler. Vagner'e geldi şimdi. Biz o kaçırınca başka oyuncu mu arayacağız şimdi? Sonuçta favori takım kazandı"
"HAKEMLERİN MAAŞINI YARIYA İNDİRİN!"
"Hakemlerin maaşını yarıya indirin. Kırmızı kartı kim verdi? Penaltıyı kim verdi? Çaykur Rizespor'un golünü kim onayladı veya iptal etmedi? VAR'ın faydası hakeme göre değişiyor."
"Bu arada Adriano'nun kartı geçerliymiş. Bana göre iptal olması lazım. Bir tane penaltıyı görmedin VAR gördü, oyuncunun ayağı kırılıyordu yine görmedin, yine VAR gördü. Bazılarını görmüyorlar ama"
"Kırmızı kart doğru mu? Doğru. Penaltı kararı doğru mu? Doğru. Fakat Beşiktaş'in yediği golü dünyada gidin sorun yüz kişi de beş kişi belki bilmem diyebilir."
"Hakem çok çabuk karar verdi o pozisyonda. Hakem VAR'a gitmedi dinledi sadece. Böyle bir şey olmaz abi. Cüneyt Çakır ve Bülent Yıldırım yılların hakemi ama bu işler kıyakla olmaz."
"Babel oynamak istiyorsa Quaresma'nın yokluğunda Pepe'nin de düzeleceğini düşünüyorum. Adriano ve Caner'in de önlü arkalı oynatacağını düşünüyorum."
"İkisi de iyi çünkü. Pepe'nin döneceği şeklinde konuşuyorum. Love'ın yanında Babel'i oynatır. Mustafa Pektemek için de 'İyi ki gitmedim' demiştir. İyi opsiyon oldu Beşiktaş için"
"Güzel bir hafta sonu bekliyor bizi. İki takımından eksikleri var ve iki takım da formsuz. Galatasaray'ın taraftar avantajı var. Fenerbahçe'nin ise özür borcu var ve Cocu yok"
"Galatasaray oturaklı bir kadro ile çıkacaktır mutlaka. Skor için çok erken. Serdar Aziz ve Fernando dışında toparlayacağını ve birçoğunu dinlendirildiğini düşünüyorum."
"Sonuçta esprilerimize dikkat etmemiz lazım. Ama özellikle böyle çağ dışı kalmış espriler var. İşte Fenerbahçe, Rize yenerse düşme hattında puan durumu konuyor ya. Burası Fenerbahçe yalnız. Hayatta hiçbir kulübe yapmayacaksınız"
"Fenerbahçe'nin ligin 10. haftasında Rize puan alırsa küme düşüyor oluyor esprileri espri yapacağın takıma bağlıdır o. Bu Fenerbahçe'dir. Abartıyım bunu biraz ama gerçek olar yansımasın"
"KIRMIZI KAR YAĞAR AMA FENERBAHÇE KÜME DÜŞMEZ!"
"Dolar 10 bin TL olur Fenerbahçe düşerse, Tüzük değişir, Fenerbahçe kulübü falan düşmez hocam. Fenerbahçe düşmesin diye diğer 17 takım imza toplar aman ha bir şey olmasın Fenerbahçe'ye."
"Fenerbahçe espri ve dalga geçilecek kulüp değildir, Beşiktaş'ta değildir. Galatasaray spor kulübü 10 küsür yıl şampiyon olmadı? Büyüklüğünden bir şey mi kaybetti. Al işte çok büyük bir kulüp. "
"Beşiktaş'ın şampiyonluk sayısı daha azdır Fenerbahçe, Galatasaray olarak. Bir şey mi oldu? 1903'te kurulmuştur. O yüzden puan durumları altta, şu olur, bu olur öyle bir şey olmaz. Kırmızı kar yağar, Fenerbahçe düşmez hocam.
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