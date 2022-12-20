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Rıdvan Dilmen: "En fazla rahatsız olan Galatasaray'dır"

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, 'Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi'nde katıldığı söyleşide flaş açıklamalar yaptı. Fenerbahçe'deki teknik direktörlük dönemi ve Dünya Kupası hakkında konuşan Dilmen, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışıyla ilgili ise çarpıcı sözler sarf etti.

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  • Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen: "En fazla rahatsız olan Galatasaray'dır"

    Türk futbolunun efsane isimleri Rıdvan Dilmen ve Rüştü Reçber "Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi" etkinlikleri kapsamında söyleşiye katıldı.
  • Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen: "En fazla rahatsız olan Galatasaray'dır"

    Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gerçekleşen söyleşide Rıdvan Dilmen kendisine yöneltilen sorulara cevap verdi.
  • Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen: "En fazla rahatsız olan Galatasaray'dır"

    Eski milli futbolcu ve futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, 1999 yılında Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğü yaptığı dönemde UEFA Kupası'nda Macaristan takımı MTK'ya elendikleri maçtan sonra istifa etmesiyle ilgili anısını paylaştı. O günle ilgili, ilk defa yeni bir bilgi vereceğini dile getiren efsane futbol adamı şunları kaydetti:
  • Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen: "En fazla rahatsız olan Galatasaray'dır"

    AZİZ YILDIRIM İTİRAFI! 'SENİ BAŞKA TAKIMA YAR ETMEM'

    "Vanspor'u Süper Lig'e çıkarmıştım. Son maç öncesi Aziz Bey (Yıldırım) beni aradı. 'Löw'le yollarımızı ayrıacağız seninle çalışacağız' dedi. Ben de kendisine 'Başkanım müsade edin Vanspor'la yoluma devam edeyim, biraz daha tecrübe kazanayım. Vanspor olmazsa Gaziantepspor'da tecrübe kazanacağım' dedim. Kendisi de bana 'Seni başka takıma yar etmem' dedi. Aziz Bey'le buluştuk bana ne istersin diye sordu ben de 'Futbolculuk dönemim de para mı konuştum ki şimdi konuşayım' dedim. Ancak bir şey rica ettim, medyadan dolayı hemen ismimin açıklanmasını istedim. Çünkü açıklanmayan her gün yıpratılıyoruz, diğer tecrübeli hocalarımızın ismi geçiyordu. 20 gün açıklanmadı, bu yüzden etkisi hafif bir şekilde geldim Fenerbahçe'ye. 1999 depreminin olduğu sezondu, Murat Yakın gitmek istedi. Sakatlıklar çok fazlaydı ama lige çok iyi başladık. Sergen Yalçın da bizdeydi ve çok iyi başlamıştı. UEFA Kupası'nda MTK'yla eşleştik, ilk maç 0-0 berabere bitti. Gaziantep maçı vardı, Ogün sakattı. Aziz Bey tesislere geldi. 'Ogün'ü oynatsak daha iyi değil mi düzelmedi mi, oynarsa iyi olur eğer elenirsek zor olur' dedi."
  • Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen: "En fazla rahatsız olan Galatasaray'dır"

    "İSTİFA ETTİĞİME PİŞMANIM"

    Dönemin Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'la bu konuşmayı yaptıktan sonra bir karar aldığını vurgulayan Dilmen, "Milli ara girecekti ve 'Aziz Bey'e en iyisi ben bırakayım' dedim. Takım kaptanı olan Rüştü Reçber'i çağırdım ve kendisine 'Yarın inşallah maç iyi geçer maç sonu ben bırakacağım' dedim. Aslında maçtan önce bırakacağım belliydi. O gün istifa ettiğime pişmanım. Aziz Bey de taraftar da 'istifa et' demedi. Şimdiki tecrübem olsa o kararımı istişare ederdim. Rüştü o gün talihsiz bir gol yedi ama beni ligde lider yapan kaleciydi. Tecrübe aslında teknik taktiği değildir. Dışarıyı da medyayı da bilmeniz gerekir. Pişmanlıklarımdan biridir ama çok da değil. Çok şükürler olsun ki çok güzel bir 'Fenerbahçeli Rıdvan' bıraktım." ifadelerini kullandı.
  • Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen: "En fazla rahatsız olan Galatasaray'dır"

    "S. ARABİSTAN YENİLGİSİNİN OLDUĞU GÜN ŞAMPİYON OLDULAR"

    Rıdvan Dilmen, Arjantin'in şampiyonluğuyla sonuçlanan FIFA Dünya Kupası hakkında da görüşlerini dile getirerek, " Gönlümde Messi'nin şampiyon olması vardı ve gerçekleşti. Suudi Arabistan yenilgisinin olduğu gün şampiyon oldular aslında.
  • Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen: "En fazla rahatsız olan Galatasaray'dır"

    "DÜNYA KUPASI'NIN YILDIZI COLLINA'DIR"

    Dünya Kupası'nın yıldızı Collina'dır. Direkt kırmızı karttan sadece Galler kalecisi atıldı onun dışında direkt kırmızı kart yoktu. Hakemlere 'oyuncuları sahada tutmaya çalışın' demişler. Bizim ligimizden ayak ayağa geliyor hemen kart veriliyor." değerlendirmesinde bulundu.
  • Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen: "En fazla rahatsız olan Galatasaray'dır"

    "EN FAZLA RAHATSIZ OLAN G.SARAY'DIR"

    Dünya Kupası nedeniyle liglere yaklaşık 1.5 ay verildiğini hatırlatan Dilmen, "İlk defa böyle bir ara oldu. En fazla rahatsız olan takım Galatasaray'dır, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor içinse ara iyi oldu.
  • Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen: "En fazla rahatsız olan Galatasaray'dır"

    "ŞAMPİYONLUKTA FAVORİ F.BAHÇE"

    Ben ligde şampiyonlukta Fenerbahçe'yi favori görüyorum. Saha dışı şartlar ne olur bilemiyorum ama mayıs ayında birkaç takım yarışın içinde olur. İnşallah Fenerbahçe şampiyon olur ama 'kesin olur' diyemem, favori olarak görüyorum." diye konuştu.

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