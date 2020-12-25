Fatih Hoca'ya diyelim ki 5 az 10 vermeniz lazımdı, 1 dakika derler Ahmet Bey'e 15 gün verdiniz derler. Ben raporların değiştiğini yıllardır görüyorum. Bu herhangi bir takım hikayesi değil. Bu hangi hukuka sığar? Akreditasyon kartına kolye dediler ya burada Tosic'te. Eğer bu kurullar hala kalabiliyorsa orada ve bu kurullardaki arkadaşlar rahat kalabiliyorsa...