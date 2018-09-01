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"Fenerbahçe taraftarlarına helal olsun. 2'de 0 çekmiş bir takım. Ali Koç dışında başkası olsa kimse gelmezdi stada. PSV, Willem ile oynarsa top toplayıcıyı sok. O bile gol atar. Bana göre burayı çok hafif bulmuş."