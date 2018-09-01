Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe - Kayserispor maçını değerlendirdi
01.09.2018 - 22:35 | Güncelleme:
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de Evkur Yeni Malatyaspor ve Göztepe yenilgilerinden sonra Kayserispor'a da 3-2 kaybetti. 1971-72 sezonundan bu yana lige en kötü başlangıcını yapan Fenerbahçe ayrıca 2009-10 sezonundan bu yana ilk kez üst üste 3 kez maç kaybetti. Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe - Kayserispor maçını değerlendirdi
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NTV'de yayınlanan programda Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şu şekilde:
"Sağ bekte 3 futbolcu sayabiliriz. Sol bekte sadece Hasan Ali var. Böylesine bir futbolcuya sahip çıkmak doğrudur. Oraya keşke ayağı düzgün bir sol bek alsalardı. Aziz Behich kendisi gelmek istememiş olabilir. Hani sıkıldığımız o Josef gitti ya. Topal'da oynamadı, onun yerine Reyes oynadı."
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"HARUN'UN ALINMASI, VOLKAN'A MESAJ"
"Fenerbahçe 11 tane oyuncu aldı. Harun'u alarak Volkan'a bir mesaj gönderdiler. Yerli olması da büyük avantaj. Son golde Harun'un hatası bence yok. Çok güzel kurtarışlar yaptı bugün."
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"Fenerbahçe'nin tüm stoperleri 10 üzerinden 6-7'lik oyuncular. Sağ bekte Şener ve Isla dönüşümlü oynuyor. Orta sahada bir şişkinlik var."
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"Jailson'u bir kenara koyuyorum. Güney Amerika'da oynamış, genç bir futbolcu. Onun dışındaki tüm oyuncular 10 üzerinden 7'yi geçemez."
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"HEPSİ SORU İŞARETİ"
"Ayew, Valbuena, Aatif, Barış kanatlarda, forvette ise Slimani, Frey ve Soldado. Tüm bu futbolculardan kimin oynayacağı soru işareti"
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"Benzia'yı 4-3-3'te izledim. Yutkunuyorum, susuyorum. Onu görmek için zamanımız var. 4-3-3'te forması ve taraftarlarıyla şampiyonluğa oynayabilecek geniş bir takım ama düzen yok. Düzene doğru bir gidişte yok."
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"OYUNCULARI TANIMAK İÇİN ZAMANIN VAR"
"Sana böyle bir kadro vermişler. Bir haftalık zamanın var. Oyuncuları tanımak için zamanın var."
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"Fenerbahçe'de Dünya Kupası'nda oynamış sadece taraftarların beğenmediği Dirar vardı. Dünya Kupası'nda oynamış ve dinlenmeye ihtiyacı olan biri yok kadroda. Son dakikalarda böyle isteksiz oynayamazsınız."
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"Fenerbahçe'de son dakikalarda Soldado, 10 numara pozisyonunda oynadı. Alex'ten sonra Soldado'ya bakar mısın? Ben antrenör olsam 'Böyle oynuyoruz beyler' desem şaşırırlar."
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"Dost acı söyler. Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışına girmesi zor gözüküyor. Fenerbahçe'nin bu kadrosu çok kötü bir kadro değil. Bol alternatifli, her şekli oynayabilecek bir kadro."
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"Galatasaray'dan oyuncu söyleyeyim. Muslera, Fernando. Bunların hepsi banko. Beşiktaş'tan Medel, Quaresma. 5-6 tane sayarım bu iki takımdan. Fenerbahçe'de bir tek Skrtel var."
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"AZİZ YILDIRIM VE KOCAMAN OLSAYDI SAMANDIRA YANARDI"
"Sabır şart. Ali Koç ismi olmamış olsa Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman olsaydı takımın başında Samandıra yanardı. Ali Koç ve Cocu'nun şu an sahip çıkılması gerekiyor."
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"Cocu önemli bir değerdir. Cocu'nun Benfica maçları dahil taktiksel tercihleri Türkiye'nin değil, Avrupa'nın çok uzağında."
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"Aykut Kocaman'ı PSV'nin teknik direktörü yapabilirim. Cocu kötü teknik direktör değil ama teknik anlamda sert değilseniz şansınız olmaz."
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"Fenerbahçe taraftarlarına helal olsun. 2'de 0 çekmiş bir takım. Ali Koç dışında başkası olsa kimse gelmezdi stada. PSV, Willem ile oynarsa top toplayıcıyı sok. O bile gol atar. Bana göre burayı çok hafif bulmuş."
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"Fenerbahçe, her hafta oyunun sonlarına yenik girdi. Organizasyon içinde oynayınca gol atıyorsunuz ama kaos içinde atamıyorsunuz. Ayrıca organizasyonu korkunç iyi bir takıma geldin."
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"Fenerbahçe'nin oyuncularına kötü demiyorum ama benim hayalimdeki Fenerbahçe oyuncuları olduğunu söyleyemiyorum. Fenerbahçe takımının maçı bitirme şansı olmuyor."
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"Anca oyunun son bölümünde önde olursa Tolga, Jailson girer öyle bitirir maçı. Allah Ali Koç ve Fenerbahçelilere sabır versin."
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