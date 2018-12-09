Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında Akhisarspor'un Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ettiği maçı yorumladı:
İLK YARI SONU
"Bu yıl daha da kötüye gitti Fenerbahçe için. İyi vuruş eyvallah da, bir kaleci topu rakip oyuncu için ancak bu kadar güzel yumuşatır. Tam bir kaleci hatası.
Koskoca Fenerbahçe takımı için 15. haftada ne konuşuyoruz. ‘Kırmızı kar yağar Fenerbahçe düşmez’ diyordum ya, Çin’de sarı kar yağmış herhalde. Belli olmaz diyorum artık.
Gerçekten üzücü. Fenerli topçulara söylüyorum; Deplasmanda bari çubuklu giyin Fenerbahçe zannetsinler. İnsanlar kahroldu. Ben Akhisar karşısında Fenerbahçe’ye favori diyemiyordum. Oyuna bakınca da yanılmadığımı görüyorum.
Milyonlarca insan kan ağlıyor. Bırakın 7-8 yaşındaki çocuğu, 55-56 yaşındaki Fenerbahçeli bile böyle bir şeyle karşılaşmamış. Bu oyunu yorumlamanın dışına çıkarıyor sizi.
Mesela, Fenerbahçe taraftarının, sadece skor anlamında değil oyun anlamında da mutlu olması. Şu anda sahadaki oyuncular, biz bu teknik adamla çalışmayacağız diyor, kenardaki teknik adam da, zaten gideceğim diyor.
Akhisar’da Seleznyov ve Manu’dan sonraki 3. forvet Bokila, o da gol attı. Fenerbahçe’de işin en kötü tarafı, kimse duygusal olarak bile maç öncesinde favori görmedi.
MAÇ SONU
3-0 maç kaybedilir ancak oyunun tamamında hiç pozisyona girmeden, ezik bir oyunla bu durumlara düşmek çok kötü.
Fenerbahçe'de yarın sabah büyük ihtimalle Ersun Yanal göreve başlayacaktır.
Çubuklu formayı yerle bir ettiler. Fenerbahçe tarihine çamur harflerle bugün koyulacak. Küme düşme, final maçı gibi laflar, tarihe geçecek.
Mehmet Ekici, doğum gününü kutlarım canım. Tam 2 yıl olmuş son golünü atalı, 9 Aralık 2016'da atmış en son.
Fenerbahçe'de bugün sahaya çıkan toplam 13 oyuncunun toplamda attığı gol sayısı 3. Bugün Fenerbahçe kazanmaya giderken, kafilede gol atan 3 oyuncu var. Adı Fenerbahçe. 15. haftada kadrosunun attığı gol sayısı 3. Fenerbahçe'de Isla ve Hasan Ali ön libero oldu. Fenerbahçe takımını bu hale getirdiler, kim getirdiyse tebrik ediyorum.
İnsanlar tarihinde böyle bir şeyle karşılaşmadı. Kararları alırken, doğru kararlar alacaksınız. Hatadan dönmek, yapmanız gerekendir, erdem değildir.
Ersun hoca, 'Fenerbahçe ile görüşme yaptık' diyor. Ne zaman diyor? Maçtan önce. Bu takımın teknik direktörü yok mu? Bu takımın oyuncuları duymadı mı? Duydu. 'Bu sarışın arkadaş bu maçtan sonra yok' dediler. Bir başkan yardımcısı, bir teknik direktörle görüşüyorsa, imzayı atacak. Koskoca Fenerbahçe'yi bu hale düşürmeye kimsenin hakkı yok.
Bırakın takvim makvim işlerini, oturduysan imzayı at. Teferruat falan, geçin bunları. Fenerbahçe burası. Bir teknik direktör gidecek Kuşadası'nda seminerde konuşacak, bir yönetici açıklama yapmayacak. O dakikada almam hocayı. Alınıyorsa da, o koltukta oturmam.
Fenerbahçe aylardır 18 takımla yarışıyor, bir de Ersun Yanal diye bir takım çıktı. Bırakın kardeşim! Fenerbahçe ne Ersun'a, ne Rıdvan'a kalmıştır. Ali Koç, 'Ali olarak geliyorum Fenerbahçe'ye' dedi. Artık soyadının adı geçsin.
Ersun hocam, inşallah başarılı olursan, çooook uzun yıllar da kalırsın. Benim iki abimle de futbol oynadı Ersun hoca, benim ne derdim olabilir? Taraftar seni sevdi, o zaman 15 hafta önce açıklama yap, görüşüyorsan da imza at.
Fenerbahçe'de antrenör değil yerine ağaç koysan, bir reaksiyon gösterir oyuncular. Kaç kırmızı kart gördü Fenerbahçe? Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışından uzaklaşması olabilir ama çubuklu formanın altına giren oyuncu sorumluluk sahibi olur.
Fenerbahçe dediğin zaman bırak Türk teknik direktörleri, yabancılar bile koşarak gelir. Daum'u arasan, telefonu kapatır, uçarak gelir. Ersun hoca, Real Madrid mi bekliyor seni? Fenerbahçe bekliyor, Fenerbahçe!
Ali Koç, artık soyadını kullanıp kimi getireceksen, getir. Ersun hoca mı? Bilmem. Conte mi? Bilmem. Zidane mı? Onu da bilmem. Fenerbahçe ile makara yaptırma, 15 haftadır insanların canı yanıyor."
Türkiye'de sadece Fenerbahçeli yok. Bir futbol adamı olarak Beşiktaş'ın da, Galatasaray'ın da sıkıntı yaşadığı dönemlerde üzülüyoruz. Sizden rica ediyorum Koeman ve Fenerbahçeli futbolcuların açıklamasını vermeyin bana.
Bana yorum yaptırmayın. Kaç uçağı ile gideceğim diye mi soruyor? Gitsen ne olur bu saatten sonra. Koeman'da niye hata olsun. Neyin mücadelesini yapıyorsunuz, neyi yönetiyorsunuz siz?
Fenerbahçe'nin kalan 19 maçından 10-12 tanesini kazanabilir. O zaman daha çok hesap sorarım ama. Bu transferleri kim yaptı Comolli yaptı. Hala orada mı? Olmayacak abi. Burası Fenerbahçe.
Fenerbahçeli futbolcular sayın Ali Koç'un talimatıyla İstanbul'a otobüsle döneceklermiş. Bu takımı kuran Comolli ne yapacak o zaman, yürüyecek mi? Ali Koç böyle bir karar aldıysa, en öne kendisi oturmalıydı."
RIDVAN DİLMEN'İN SOSYAL MEDYA HESABINDAN YAPTIĞI YORUMLAR
"Bir başkan yardımcısı, bir teknik direktörle görüşüyorsa imzalayacak. Herkesin kendine göre takvimi varmış. Bırakın bu takvim işlerini. Pideci mi burası? 1,5-2,5. Fenerbahçe gibi bir kulüp istiyorsa koşa koşa gidecek yüzlerce Teknik Direktör var.
Fenerbahçe futbol takımı ne Ersun Yanal'a kalmış, ne Ali Koç'a kalmış, ne de Rıdvan'a kalmış... Burası koskocaman Fenerbahçe.
Yeniden değil "Daima" Fenerbahçe. Kurtuluş savaşına dayanır Fenerbahçe'nin tarihi, yenisi eskisi olmaz. Fenerbahçe'li futbolcular sayın Ali Koç'un talimatıyla İstanbul'a otobüsle döneceklermiş. Bu takımı kuran Comolli ne yapacak o zaman, yürüyecek mi?
Sayın Ali Koç, artık soy adını da kullanıp kimi getireceksen, getir. "Fenerbahçe bunu nasıl getirmiş" dedirten şaşırtıcı bir isim gelmeli, kaç yıllık sözleşmeyle, ne kadar parayla gelir orasını bilmem. Fenerbahçe ile artık makara yaptırma, 15 haftadır insanların canı yanıyor.
Tabii biz Ali Koç, Comolli, Ersun Yanal, Koeman, Cocu falan konuşurken oyuncular da bu durumdan kendini sıyırmamalı. Fenerbahçe formasını giymek, o formanın ağırlığını kaldırmayı gerektirir. Maalesef bu formayı hak eden bir performans sergileyen oyuncu yok."
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