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"Çalım farklılaştırır. Messi'nin en büyük özelliği nedir? Çalım atması. Rodrigues de iki tarafa birden çalım atıyor. Sürekli kendini geliştiriyor. İlk oynadığı maçta 'Bu oyuncu da malzeme var' demiştim. Hoca da bunu gördü. Bir gün Galatasaray'a gidersem bunu oynatırım dedi."