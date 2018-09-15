Rıdvan Dilmen, Galatasaray - Kasımpaşa maçını değerlendirdi
15.09.2018 - 10:55 | Güncelleme:
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 5. haftanın açılış maçında Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup etti. Türk Telekom Stadı'na namağlup lider gelen lacivert-beyazlı ekip karşısında sarı-kırmızılı takıma farklı galibiyeti getiren golleri, ikinci yarıda Eren Derdiyok, Garry Rodrigues (2) ve Serdar Aziz attı. Rıdvan Dilmen, Galatasaray - Kasımpaşa maçını değerlendirdi
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Rıdvan Dilmen'in yorumları şöyle:
"Maçtan önce hasta Galatasaraylı bir arkadaşımla konuştuk. 'En kötü 3-1 ya da 4-1 yenersiniz' demiştim. Türk Telekom'daki Galatasaray ile her yerdeki Kasımpaşa'yı değerlendirdim."
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"Galatasaray'ın evindeki maçları, Kasımpaşa'nın ise her yerdeki maçları eğlenceli oluyor. Maçlarına gitmek lazım. Güzel oynuyorlar. Doğru oyun farklı bir şey ama oyunları güzel."
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"Bu maçın 0-0 bitmesi mucize olurdu. Galatasaray'ın evinde gol atmadığı tek maç var. Geçen sezonki Fenerbahçe maçı. Hava şartları, maçın cuma oynanmasına rağmen taraftar yine geldi."
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"Ozan Kabak için Terim'i kutlamak lazım. Ehliyetini yeni almıştır. Ehliyetini daha yeni alma hakkı kazanmış, kahvehaneye, lokale yeni girme hakkı elde etmiş. Maicon'u oynatmayarak Ozan diye bir genç oynatıyorsunuz. Hata da yapabilirdi ama önemli değil"
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"Maç içinde Sinan'ın yerine Yunus'u alacağını tahmin etmiştim. Terim'in Selezynov'un transferini düşünmemesine şaşırmıştım. Meğer ilgilenmişler. Çünkü tanıyorum Fatih Terim'i."
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"Ozan Kabak'ın tecrübesi zayıf ama pozisyon bilgisi iyiydi. Diagne'yi iyi savundu. Terim, 'Bruma nerede, keşke bende olsa, Rodrigues'in yanına koysam' diye düşünüyordur. Bu kadro şampiyonluk için yetmez. Hoca da bunu biliyor. Devre arasına kadar takımı taşımaya çalışacak."
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"Ozan Kabak, Milli Takım'ın stoperi olabilir. Galatasaray'da oynuyor, tabiİ olabilir. 18 yaşında olmasına rağmen hem kadroya giriyor hem 11'de oynuyor. İnşallah böyle devam eder.
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"Kaç yaşında olursanız olun öğrenmenin yaşı yok. Belki Fatih Terim'in cezalandırdığı futbolcu ileride daha başka seviyede oynama şansı bulacak..."
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"İNANILMAZ BİR TABLO BU"
"Galatasaray'ın problemi belli. Galatasaray evinde son 20 maçın 19'unu kazanmış. Şampiyonluğu da bu yüzden kazanmıştı. Attığı gol 57, yediği gol 47. İnanılmaz bir tablo bu."
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"Deplasmanda 18 maçta 9 kez kazanmış. Averajı ise +1 sadece... Çok çok çok önemli bir defo. Bunu halledeceksiniz. Bunu halledersen kesin şampiyonsun."
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"Bu takım, Fatih Terim'in beynindeki takım değil, bunu biliyoruz. Bu seviyedeki önemli maçları arka arkaya kaldıramayabilirler. Allah'tan Şampiyonlar Ligi'nde ilk maç içeride ve Lokomotiv Moskova ile olacak. Galatasaray'ın ufak da olsa favori durumu var."
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"Galatasaray attıklarına değil yediklerine bakmalı. Bu maçta kalesinde 4 net gol pozisyonu gördüler. Alanyaspor maçında bu pozisyonları yemediği için kadroya güvendi ve Trabzonspor'a aynı takımla çıktı."
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"Galatasaray'da hücumda yerleşik bekleyen bir oyuncusu yok. Quaresma gibi topu alıp, bekleyecek bir futbolcu yok. Rodrigues topu alıp direkt gitmek istiyor. Ancak vuruşlarını çok geliştirdi."
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"Oğuzhan Özyakup, Rodrigues'i yakalasın oyuncuyu gol kralı yapar. Muazzam bir ikili olurlar. Oğuzhan, Beşiktaş'ta tamamlanamıyor. Quaresma ayağa isteyen bir oyuncu olduğu için Quaresma'nın özellikleri pek gözükmüyor."
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"Çalım farklılaştırır. Messi'nin en büyük özelliği nedir? Çalım atması. Rodrigues de iki tarafa birden çalım atıyor. Sürekli kendini geliştiriyor. İlk oynadığı maçta 'Bu oyuncu da malzeme var' demiştim. Hoca da bunu gördü. Bir gün Galatasaray'a gidersem bunu oynatırım dedi."
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"Terim ile son yıllarda çalıştım. 'Vur' diyordu hep bana. 'Kaçırman önemli değil vur' derdi. Böyle oyuncular attıkça özgüveni artar. Futbolcuların en iyi olduğu yıllar vardır. Rodrigues en iyi döneminde."
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"Terim yüksek ihtimal soyunma odasında soldaki duvara bir vurdu. Yerdeki su şişesine bir tane de çakmıştır. Bundan bahsediyor herhalde. (Terim'in "Devre arasında herkesin tahmin edebileceği bir süreç geçirdik ve ikinci yarıda oyuncularımız kendine geldi" sözleri için)"
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"Türkiye'de 'Terim, ona kızar, buna kızar, maçı alır' algısı var. Soyunma odasında yılda 4 kere falan sinirleniyordur. Her maç yapsa bu kadar yabancının olduğu yerde umursanmaz zaten. Oyun bilgisi, taktiksel bilgisi olmasa bu kadar başarılı olmaz. Kendisini böyle göstermesini doğru bulmuyorum."
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"Lokomotiv Moskova zor kaybeden ama zor da bir kazanan takım. Maçta 45-50 bin seyirci olacağını düşünüyorum. Hocanın bu 11 ile çıkacağını sanmıyorum. 'Barcelona, Juventus, Manchester City gibi takımlar gelmedi ne ballısın' deniyor. Bu daha tehlikeli bir grup. Burada birincilik şansın var ama sonuncu da olabilirsin. Daha fazla beraberliklerin olacağı bir grup görüyorum."
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