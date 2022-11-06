Rıdvan Dilmen: "Galatasaray tarihi fark atabilirdi"

"Rakibinizde Kerem, Mertens, Rashica, Icardi gibi oyuncular sahadayken hem Cenk hem Weghorst hem de Muleka'yı oyunda tutmak bence biraz fazla riskli bir hareketti. Bu oyuncuların hepsi direkt olarak santrfor. Bir de yanlarında Redmond var. Oyunun sonlarında 2-2'yi bulma şansı geldi ama Galatasaray maçı sonuna kadar hak etti."