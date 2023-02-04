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Rıdvan Dilmen: "Şenol Güneş çok plansız"

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın Demir Grup Sivasspor'a 1-0 yenildiği mücadeleyi değerlendirdi. İşte Dilmen'ın yorumları...

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  • Rıdvan Dilmen: "Şenol Güneş çok plansız"

    "Şenol Hoca 0-0'ken de 1-0'ken çok anlık ve plansız kararlar veriyor. Evet, Masuaku'nun sarı kartı ama Umut Meraş da çok az süre aldığı için hazır durumda değil."

     
  • Rıdvan Dilmen: "Şenol Güneş çok plansız"

    "VAR'dan bakılıp ofsayt verilen pozisyonda penaltı verilmemesi doğru karar ancak VAR'daki hakemlerin penaltı pozisyonuna bakmadan direkt olarak ofsaytı kontrol edip hakemi uyarabilir bence."
  • Rıdvan Dilmen: "Şenol Güneş çok plansız"

    "Bundan sonra Beşiktaş bir ileri, bir geri olacaktır. Beşiktaş, çift kupa kazandıktan sonra 3-5 hafta bir gazla gitti, sonra daha da toparlanamadı."
  • Rıdvan Dilmen: "Şenol Güneş çok plansız"

    "Daha bir sürü hafta var. Avrupa'da yoksun, kupada yoksun... Şampiyon olmasan bile ikinciliği kovalaman gerek. İki haftadır gösterilen reaksiyonsuzluk büyük problem. Bu maçı kazansan Fenerbahçe'nin 2 puan gerisindesin."
  • Rıdvan Dilmen: "Şenol Güneş çok plansız"

    "Ben olsam eğer Rachid Ghezzal'ı bu maçta oynatmazdım. Hafta için bir maç ayarlayıp 45 dakika Ghezzal'ı dener, bir sonraki maçta oynatırdım."

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