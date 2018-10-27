Ried - Austria Lustenau maçı rakamları

Avusturya 1.Lig maçında Ried ile Austria Lustenau, 28 Ekim 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 12:30. 21 puanlı Ried 3. sırada bulunuyor, Austria Lustenau 18 puana sahip ve 4. sırada. Ev sahibi Ried, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Austria Lustenau son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 422 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Ried kazanırsa 1.60, beraberlik çıkarsa 3.30, Austria Lustenau sahadan galip ayrılırsa 3.60 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.95, üst oranı 1.45. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.05.

Ried son haftadaki Kapfenberg müsabasında 7-1 kazandı.

Austria Lustenau ise Hartberg karşılaşmasında 2-0 yenildi.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 1 mağlubiyet alan Ried, 10 gol attı ve 3 gol yedi.

Austria Lustenau ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Austria Lustenau, 10 gol atarken 4 gol yedi.

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