Ried - FC Wiener Neustadt sahaya çıkıyor

Avusturya ÖFB Kupası Son 8 Turu maçında Ried ile FC Wiener Neustadt, 31 Ekim 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 21:12. Ried, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. FC Wiener Neustadt son 5 mücadelede 3 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.

İddaa'dan 506 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Ried kazanırsa 1.45, beraberlik çıkarsa 3.40, FC Wiener Neustadt sahadan galip ayrılırsa 4.60 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Ried son hafta oynanan Kapfenberg maçında 7-1 kazandı.

FC Wiener Neustadt ise USK Anif maçında 1-1 berabere kaldı.

Ried, evinde yaşadı ve 0 gol atıp 0 gol yedi.

FC Wiener Neustadt, dış sahada 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda FC Wiener Neustadt 0 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.

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