Ried - USK Anif maçı ne zaman?

Ried ve USK Anif, 17 Ağustos 2018 Cuma günü Avusturya 1.Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 20:10. Ried 7 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken USK Anif 9 puanda ve 1. sırada. Ried, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. USK Anif, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 179 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Ried kazanırsa 1.85, beraberlik çıkarsa 3.20, USK Anif sahadan galip ayrılırsa 2.90 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.85, 2.5 gol üstünün oranı 1.50. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

Ried son hafta oynanan Kapfenberg maçında 7-1 kazandı.

USK Anif ise FC Wiener Neustadt maçında 1-1 berabere kaldı.

Ried, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Ried, kendi sahasında 2 gol attı, 1 gol yedi.

USK Anif ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. USK Anif, 2 gol atarken 1 gol yedi.

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