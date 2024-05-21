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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar Rıfat Baltaoğlu’ndan üç büyük kulübe 'Ata' eseri

        Rıfat Baltaoğlu’ndan üç büyük kulübe 'Ata' eseri

        Ünlü mimar Rıfat Baltaoğlu, Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşamını Cumhuriyet Altını üzerine resmettiği üç özel eserini; Galatasaray Spor Kulübü, Beşiktaş Spor Kulübü ve Fenerbahçe Spor Kulübü'ne hediye etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.05.2024 - 14:48 Güncelleme: 21.05.2024 - 14:53
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        3 büyük kulübe Ata eseri
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        Mimar ve sanatçı Rıfat Baltaoğlu, Mustafa Kemal Atatürk’ün yaşamını Cumhuriyet Altını üzerine resmettiği üç nadide eserini Türkiye'nin üç büyük kulübü olan Galatasaray Spor Kulübü, Beşiktaş Spor Kulübü ve Fenerbahçe Spor Kulübü'ne bağışladı.

        Galatasaray Başkanı Dursun Özbek - Rıfat Baltaoğlu

        Kulüplerdeki özel etkinliklerle eserlerinin açılışını yapan Rıfat Baltaoğlu, Atatürk’e olan hayranlığını, daha önce denenmemiş bir görsel deneyim ile birleştirerek eserlerini oluşturmuş.

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        Rıfat Baltaoğlu, Atatürk’ün olağanüstü devrimci ruhu, ileri görüşlülüğü, çok yönlülüğü ve tüm dünyanın kabul ettiği büyük bir lider olması gibi özellikleri Cumhuriyet Altın’ının üzerine renk kullanılarak resmediliyor.

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        #Rıfat Baltaoğlu
        #fenerbahçe
        #galatasaray
        #beşiktaş
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