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Rıfat Kantarcıoğlu, Halkbank'ta kaldı

Voleybol Efeler Ligi takımlarından Halkbank, oyuncusu Rıfat Kantarcıoğlu'nun sözleşmesini uzattı

Voleybol

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon planlamaları kapsamında 22 yaşındaki pasör çaprazını kadroda tutma kararı alındı.

Halkbank altyapısından yetişen 1,98 metre boyundaki Rıfat Kantarcıoğlu, "Uzun yıllardır içinde bulunduğum Halkbank camiası, adeta ailem gibi. Gelecek sezon da takımın formasını giyecek olmam beni gururlandırıyor. Bana güvenen antrenörlerim ve yöneticilerime çok teşekkür ediyorum. Bu güvene layık olmak için elimden geleni yapacağımdan kimsenin kuşkusu olmasın." ifadelerini kullandı.

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