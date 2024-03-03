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        Haberler Magazin Rihanna, 90 dakikada 6.3 milyon dolar kazandı - Magazin haberleri

        Rihanna, 90 dakikada 6.3 milyon dolar kazandı

        Rihanna, dünyanın en zengin iş insanlarından olan Anant Ambani'nin partisinde sahneye çıkarak 90 dakikada 6.3 milyon dolar kazandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.03.2024 - 10:13 Güncelleme: 03.03.2024 - 10:13
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        90 dakikada 6.3 milyon dolar
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        Hint milyarder iş insanı Mukesh Ambani'nin oğlu Anant Ambani ile nişanlısı Radhina Merchant, 12 Temmuz'da evlenecek. Düğünden aylar önce, çift için üç gün sürecek bir ön kutlama düzenlendi.

        SERVETİ 116 MİLYAR DOLAR

        Mukesh Ambani'nin en küçük çocuğu olan Anant Ambani'nin Forbes Dergisine göre toplam serveti 116 milyar dolar.

        ÜNLÜ İSİMLER KATILDI

        Anant Ambani ile Radhika Merchant'in düğünden önce düzenlenen kutlama partisine dünyanın önde gelen kraliyet ailesi üyeleri, iş insanları, sanat dünyasının ünlüleri ve Hindistan sinemasının yıldızları katıldı.

        Eğlencenin konukları arasında; Mark Zuckerberg, Bill Gates, Hillary Clinton, Bhutan kraliyet ailesi ve ünlü şarkıcı Beyonce da yer alıyor.

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        90 DAKİKADA 6 MİLYON DOLAR

        Partinin ilk gününde sahneye dünyaca ünlü Grammy'li şarkıcı Rihanna çıktı. Sahnede yaklaşık bir buçuk saat duran şarkıcının yaklaşık 6 milyon 300 bin dolar kazandı.

        HANGİ ŞARKILARINI SÖYLEDİ?

        Rihanna, konserinde; 'Work', 'Wild Thoughts', 'Birthday Cake', 'Pour It Up' ve 'Pose' gibi şarkılarını seslendirirken kendisine çok sayıda dansçı eşlik etti.

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        Fotoğraflar... Mega

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