Geçtiğimiz günlerde ABD'li müzisyen Pharrel Williams, Donald Trump'ın şarkılarını kullanmaması adına ihtarname göndermiş. Avukatının sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla şarkılarının kullanılmasını istemediğini belirtmişti.

Yeni bir tepki de geçen günlerde gerçekleşen seçim mitinginde Rihanna'nın Don't Stop the Music isimli parçasını çalması üzerine geldi.

Twitter hesabından açıklama yapan ünlü şarkıcı, "Ne benim ne de beni seven insanları trajik seçim çalışmalarınız için kullanamazsınız." diyerek şarkılarının seçim çalışmalarında kullanmasına izin vermediğini belirtti.

SUPER BOWL İÇİN TEKLİF GELMİŞTİ

Geçtiğimiz haftalarda da Super Bowl finalinde maç arası performansı için teklif götürülen Rihanna, bu teklifi reddetmişti.

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