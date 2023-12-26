Super Bowl devre arasında sahne alan ve ikinci çocuğuna hamile olduğunu duyuran Rihanna, unutulmaz performansı ve hamilelik haberiyle 2023 yılının ikonik anlarından birine imza atmıştı.

Rihanna "Kıyafetimin fermuarı bir türlü kapanmadı" diyerek aslında hamileliğini milyonlarca insana Super Bowl sahnesinde duyurmayı planlamadığını söyledi.

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"KIYAFETİN ÖNÜ KAPANMADI"

Ünlü şarkıcı "Kimse hamile olduğumu bilmiyordu" dedi. Aslında kıyafetinin önünü kapatmaya çalıştığını söyleyen ünlü şarkıcı "Fermuar ortada kaldı. Öyle olmak zorunda kaldı yani" açıklamasında bulundu.