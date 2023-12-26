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        Haberler Magazin Rihanna'dan hamilelik itirafı: Planlı değildi

        Rihanna'dan hamilelik itirafı: Planlı değildi

        Amerikan Futbolu Ligi şampiyonluk maçı Super Bowl'un devre arası şovunda sahneye çıkan Rihanna, kıyafetiyle dikkat çekmişti. Şarkıcı Super Bowl performansı ve hamileliği hakkında itiraflarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.12.2023 - 13:48 Güncelleme: 26.12.2023 - 13:48
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        Super Bowl devre arasında sahne alan ve ikinci çocuğuna hamile olduğunu duyuran Rihanna, unutulmaz performansı ve hamilelik haberiyle 2023 yılının ikonik anlarından birine imza atmıştı.

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        "PLANLI DEĞİLDİ"

        İkinci hamileliğini gösteri esnasında duyuran 35 yaşındaki Rihanna, performansıyla ilgili itiraflarda bulundu.

        Rihanna "Kıyafetimin fermuarı bir türlü kapanmadı" diyerek aslında hamileliğini milyonlarca insana Super Bowl sahnesinde duyurmayı planlamadığını söyledi.

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        "KIYAFETİN ÖNÜ KAPANMADI"

        Ünlü şarkıcı "Kimse hamile olduğumu bilmiyordu" dedi. Aslında kıyafetinin önünü kapatmaya çalıştığını söyleyen ünlü şarkıcı "Fermuar ortada kaldı. Öyle olmak zorunda kaldı yani" açıklamasında bulundu.

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        Rap şarkıcısı ASAP Rocky ile birliktelik yaşayan Rihanna, ilk çocuğunu 13 Mayıs 2022'de dünyaya getirdi. İlk çocuğuna RZA adını veren çift, Ağustos ayında dünyaya gelen ikinci çocuklarına Riot Rose adını verdi.

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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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