Bu süreçte kendine karşı nazik olmanın önemini anladığını ifade eden Rihanna, "Pandemi benim için sevdiğim bir yemeği ısmarlayıp, kendini şımartma akşamları ve rahatlama geceleri gibi" demişti.

Ünlü yıldız, "En çok takdir ettiğim şey sakin bir ruha sahip olmak" ifadelerini kullanmıştı.