Rihanna: Hayatım film olursa beni o canlandırsın
Son dönemde etkisini artıran ve sıkça beyazperdeye yansıyan biyografik filmlerine sıcak bakıyor. Barbadoslu iki çocuk annesi Rihanna, hayatı bir gün film olursa kendisini canlandırmasını istediği ünlüyü açıkladı
Son yıllarda biyografik fimleri beyazperdeye yoğun olarak yansımaya başladı. Kimi ünlüler bu filmlere sıcak bakmazken kimi de hayatının film olmasına sıcak bakıyor. Bu isimlerden biri Barbadoslu şarkıcı Rihanna.
Şarkıcılığa ara verip, son dönemde kendini rapçi sevgilisi ASAP Rocky ve iki çocuğuna adayan ve gününün büyük bır kısmını ailesiyle geçiren Rihanna, yeni markasının etkinliğinde samimi açıklamalarda bulundu.
KENDİSİNİ CANLANDIRMASINI İSTEDİĞİ KİŞİYİ AÇIKLADI
Forbes'un kendi servetini yapan ABD'nin en zengin kadınları listesine giren Rihanna, hayatını konu alacak bir filmde kendisini kimin canlandırmasını istediğini açıkladı.
"ÇOK GÜZEL BİR ALNI VAR"
Rihanna, Kanadalı oyuncu Taylor Russell'ı çok beğendiğini söyledi. 36 yaşındaki şarkıcı, "Taylor Russell olsun isterdim. Neden mi? Çok güzel bir alnı var" dedi.
"ONUN GİBİ OLMAK İSTİYORUM"
Rihanna daha sonra "Onun gibi olmak istiyorum sanırım bu yüzden onun da benmişim gibi davranmasını istiyorum. İnsanların beni bir de bu ışıkta görmesini istiyorum" dedi.
Öte yandan Rihanna her ne kadar biyografik filmlerine sıcak baktığını ifade eden bir açıklamada bulunsa da şarkının hayatının film olacağına dair henüz resmi bir açıklama yok.