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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rihanna'nın bebeğinin yüzü göründü!

13 Mayıs 2022'de rapçi ASAP Rocky ile ilk çocuğunu kucağına alan Rihanna'dan beklenen paylaşım geldi. Ünlü şarkıcı, bebeğinin yüzünün göründüğü kareleri ilk kez yayınladı

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  • Rihanna ile ASAP Rocky'nin çocuklarının yüzü göründü! Bebeğini ilk kez paylaştı - Magazin haberleri

    Rapçi ASAP Rocky ile yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan Rihanna, 13 Mayıs Los Angeles'ta ilk çocuğunu dünyaya getirmişti. TMZ'nin çifte yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre; ikilinin, bebeklerinin cinsiyetinin erkek olduğu öğrenilmişti.
  • Rihanna ile ASAP Rocky'nin çocuklarının yüzü göründü! Bebeğini ilk kez paylaştı - Magazin haberleri

    İLK PAYLAŞIM
     
    Bebeğinin adını henüz açıklamayan Rihanna'dan beklenen paylaşım geldi. 34 yaşındaki şarkıcı, bebeğinin yüzünü ilk kez sosyal medya hesabından yayınladı.
  • Rihanna ile ASAP Rocky'nin çocuklarının yüzü göründü! Bebeğini ilk kez paylaştı - Magazin haberleri

    Rihanna ve ASAP Rocky'nin bebeğini görenler "Küçük ASAP yapmışlar", "Babasının kopyası" yorumlarında bulundu.
  • Rihanna ile ASAP Rocky'nin çocuklarının yüzü göründü! Bebeğini ilk kez paylaştı - Magazin haberleri

    "AŞIRI TATLI!"

    Rihanna, geçtiğimiz aylarda annelik hakkında ilk kez konuşmuştu. 'Entertainment Tonight'a açıklamalarda bulunan Barbadoslu şarkıcı, bir anne olarak en sevdiği zamanın sabah olduğunu söylemişti.
  • Rihanna ile ASAP Rocky'nin çocuklarının yüzü göründü! Bebeğini ilk kez paylaştı - Magazin haberleri

    "BENİM İÇİN GÜNÜN EN GÜZEL ANI"

    Rihanna, "Sabahları yüzündeki şaşkınlığı görmeye bayılıyorum. Nerede olduğunu anlamaya çalışıyor. Aşırı tatlı. Günün en güzel anı benim için" demişti.

    Oğluna bazen şarkı söylediğini ifade eden ünlü isim, "Çok komik, mutlu ve de toplu bir bebek... Tam sarılmalık!" şeklinde konuşmuştu.
  • Rihanna ile ASAP Rocky'nin çocuklarının yüzü göründü! Bebeğini ilk kez paylaştı - Magazin haberleri

    "BİR SONRAKİ ADIMIM BU"

    Bebeğinin adını henüz açıklamayan Rihanna, "Hep çocuklarla ilgili bir şey yapmak istemişimdir. Çocuğum olduğu için herkes klişe olduğunu düşünecek ama bir sonraki adımım bu. Alışverişe gittiğimde fark ettim ki çocuğumun giymesini istediğim şeyler yapmak istiyorum. Kıyafet bulmak zor oluyor. Kendi fikirlerim var" ifadelerini kullanmıştı.
  • Rihanna ile ASAP Rocky'nin çocuklarının yüzü göründü! Bebeğini ilk kez paylaştı - Magazin haberleri

    "HAMİLE OLMAK DA BİR SPORDUR"

    Öte yandan Rihanna, hamilelik sonrası spor giyime yönelmenin onun için çok doğal bir gelişme olduğundan bahsetmişti. Yeni bir spor giyim serisi piyasaya süreceğini belirten ünlü şarkıcı, "Günlük hayattan ilham aldım. Her şey bir spordur. Hamile olmak da bir spordur” ifadelerini kullanmıştı.
  • Rihanna ile ASAP Rocky'nin çocuklarının yüzü göründü! Bebeğini ilk kez paylaştı - Magazin haberleri

    İç çamaşırından ilham aldığı parçalara yer verdiği koleksiyonu hakkında konuşan Rihanna, "Parçalar çekici ve sizi sarıyor, aynı zamanda işlevsel ve tüm spor koleksiyonunu tanımlayan şey de bu" demişti.
  • Rihanna ile ASAP Rocky'nin çocuklarının yüzü göründü! Bebeğini ilk kez paylaştı - Magazin haberleri

    ARKADAŞINA AŞIK OLDU

    Ayrıca Rihanna, 2020'de markası için ASAP Rocky ile birlikte çalışmıştı. O dönem arkadaş olan ikili hakkındaki söylentiler artmıştı. Fakat çift, iddialar hakkında konuşmamıştı. Barbadoslu şarkıcı, ASAP Rocky ile ilgili düşüncelerini "Yakışıklı..." sözleriyle dile getirmişti.

    Fotoğraflar: AP, Splash News, Avalon

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