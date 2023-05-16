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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rihanna ile ASAP Rocky oğullarının ilk doğum gününü kutladı

Rihanna-ASAP Rocky çiftinin ilk çocukları RZA Athelaston, bir yaşına bastı. İkili, oğullarının doğum gününü aile arasında düzenledikleri küçük bir organizasyonla kutladı

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  • Rihanna ile ASAP Rocky oğullarının ilk doğum gününü kutladı - Magazin haberleri

    Rapçi ASAP Rocky ile aşk yaşayan şarkıcı Rihanna, 13 Mayıs 2022'de Los Angeles'ta ilk çocuğunu dünyaya getirmişti. Oğullarını kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşayan çift, şu aralar ikinci kez ebeveyn olmaya hazırlanıyor.
  • Rihanna ile ASAP Rocky oğullarının ilk doğum gününü kutladı - Magazin haberleri

    İLK DOĞUM GÜNÜ

    Mutluluklarını sürdüren çiftin oğulları RZA Athelaston, bir yaşına girdi. İkili, oğullarının doğum gününü kutladı. Ünlü rapçi, "İlk çocuğumun ilk doğum günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.
  • Rihanna ile ASAP Rocky oğullarının ilk doğum gününü kutladı - Magazin haberleri

    "AŞIRI TATLI"

    Öte yandan Rihanna, daha önce annelik hakkında ilk kez konuşmuştu. 'Entertainment Tonight'a açıklamalarda bulunan Barbadoslu şarkıcı, bir anne olarak en sevdiği zamanın sabah olduğunu söylemişti.
  • Rihanna ile ASAP Rocky oğullarının ilk doğum gününü kutladı - Magazin haberleri

    "BENİM İÇİN GÜNÜN EN GÜZEL ANI"

    Rihanna, "Sabahları yüzündeki şaşkınlığı görmeye bayılıyorum. Nerede olduğunu anlamaya çalışıyor. Aşırı tatlı. Günün en güzel anı benim için..." demişti.

    Oğluna bazen şarkı söylediğini ifade eden ünlü isim, "Çok komik, mutlu ve de toplu bir bebek... Tam sarılmalık!" şeklinde konuşmuştu.
  • Rihanna ile ASAP Rocky oğullarının ilk doğum gününü kutladı - Magazin haberleri

    "BİR SONRAKİ ADIMIM BU"

    Rihanna, "Hep çocuklarla ilgili bir şey yapmak istemişimdir. Çocuğum olduğu için herkes klişe olduğunu düşünecek ama bir sonraki adımım bu. Alışverişe gittiğimde fark ettim ki çocuğumun giymesini istediğim şeyler yapmak istiyorum. Kıyafet bulmak zor oluyor. Kendi fikirlerim var" ifadelerini kullanmıştı.

    Fotoğraflar: AP, Instagram

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