"PANDEMİDE TELEVİZYON İZLİYORUM"

Kanepeye uzanıp, televizyon izlediğini ve bu şekilde zihnini dünyada olup, bitenlerden uzak tuttuğunu dile getiren şarkıcı, yemek pişirip, bisiklete binip, yürüyüşe çıktığını sözlerine eklemişti.

Bu süreçte kendine karşı nazik olmanın önemini anladığını ifade eden Rihanna, "Pandemi benim için sevdiğim bir yemeği ısmarlayıp, kendini şımartma akşamları ve rahatlama geceleri gibi" demişti.

Ünlü yıldız, "En çok takdir ettiğim şey sakin bir ruha sahip olmak" ifadelerini kullanmıştı.