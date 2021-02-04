"ŞU ANDA VAHŞİ ZAMANLARDAYIZ"

32 yaşındaki Rihanna, "En çok takdir ettiğim şey sakin bir ruha sahip olmak" ifadelerini kullanmıştı.

Yeni çalışması hakkında, "Kesinlikle alışılmadık bir süreç oldu" diyen şarkıcı, "Şu anda vahşi, keşfedilmemiş zamanlardayız ve hepimiz bunu anlamaya çalışıyoruz çünkü her şey tersine döndü" şeklinde konuşmuştu.