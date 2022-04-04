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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rihanna pembelere büründü

Rihanna, hamilelik sürecindeki giyim tarzıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Dün akşam Santa Monica'daki bir restoranda arkadaşlarıyla bir araya gelen ünlü yıldız, pembe renkli tüylü elbisesiyle yine paparazzilerin ilgi odağı oldu

HABERTURK.COM
  • Rihanna pembelere büründü

    Rapçi ASAP Rocky ile yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan Rihanna'nın, annelik heyecanı her geçen gün büyüyor. İlk bebeğini kucağına almaya hazırlanan ünlü yıldız, Santa Monica'da objektiflere yansıdı. 
  • Rihanna pembelere büründü

    Bir restoranda arkadaşlarıyla birlikte akşam yemeği yiyen 34 yaşındaki şarkıcı, kıyafetiyle yine dikkatleri üzerine çekti.
  • Rihanna pembelere büründü

    Bu kez pembe renkli tüylü bir elbise giymeyi tercih eden Rihanna'nın kombinini, sivri uçtu topuklu ayakkabı ve ponponlu bir el çantası ile tamamladığı görüldü.
  • Rihanna pembelere büründü

    Kız bebek bekleyen ve altı aylık hamile olan ünlü yıldız, paparazzilerin sorularını yanıtsız bıraktı.
  • Rihanna pembelere büründü

    RIHANNA'NIN PARTİ KOMBİNİ 

    Rihanna, geçen hafta da bu yıl 94'üncüsü düzenlenen Oscar (Akademi) Ödülleri'nin ardından rapçi Jay-Z'nin Chateau Marmont'taki partisinde boy göstermişti.

    Çıkışta objektiflere yansıyan ünlü yıldız, soğuk havaya rağmen giydiği kıyafetiyle yine dikkatleri üzerine çekmişti.
  • Rihanna pembelere büründü

    Rihanna'nın, siyah parlak görünümlü eteğini üzerindeki büstiyeriyle aynı renkte olan kolları kabarık bir tül ile tamamlamıştı.
  • Rihanna pembelere büründü

    BEBEK KIYAFETLERİ DUYGULANDIRDI

    Rihanna, daha önce de Los Angeles'taki bir bebek mağazasını gezerken görüntülenmişti.

    Ünlü şarkıcı, daha sonra da mağazada kendisini gören bir hayranının "Sen ne güzel bir hamilesin." demesi üzerine "Teşekkür ederim canım." sözleriyle karşılık vermişti.
  • Rihanna pembelere büründü

    HAMİLELİK SÜRECİNİ ANLATTI

    Ünlü isim, hamilelik sürecini de anlatmıştı. Bu sürecin göründüğü gibi rahat geçmediğini anlatan Rihanna, normal olmayan aşermeler ve inanılmaz bir yorgunluk yaşadığını ifade etmişti.

    Barbadoslu şarkıcı, kendini nasıl hissettiği sorulunca, "Harika hissediyorum, bazen aşırı yorgun ve buna alışkın değilim. Gecenin herhangi bir saatinde uyanık kalabiliyordum ama şu an bedenim her dakika bana 'Şu an uyuman gerekiyor' diyor." demişti.
  • Rihanna pembelere büründü

    3-4 ÇOCUK İSTİYOR

    Rihanna, gelecek planlarından da bahsetmişti. 10 yıl içinde evleneceği kişiyi bulamasa da üç veya dört çocuk yapacağını söyleyen Rihanna, "Bunu kendi başıma yapabilir miyim? Tabii ki evet!" demişti.
  • Rihanna pembelere büründü

    "HAYATIMIN AŞKI"

    ASAP Rocky, GQ ile yaptığı röportajda Rihanna'yı "Hayatının aşkı" olarak tanımlamıştı. Gerçek adı "Rakim Nakache Mayers" olan ASAP Rocky, bekar olmaktan çok, bir ilişki içinde olmayı tercih ettiğini ifade etmişti.
  • Rihanna pembelere büründü

    "HARİKA BİR BABA OLACAĞIM"

    Rocky, ayrıca, baba olmayı ve aile kurmayı istediğini de sözlerine eklemişti. Şarkıcı, "Sanırım, harika bir baba olacağımı düşünüyorum. Çok şanslı bir çocuğum olacak." demişti.
  • Rihanna pembelere büründü

    ARKADAŞINA AŞIK OLDU

    Ayrıca Rihanna, 2020 yılında markası için ASAP Rocky ile birlikte çalışmıştı. O dönem arkadaş olan ikili hakkındaki söylentiler artmıştı. Fakat çift, iddialar hakkında konuşmamıştı. Barbadoslu şarkıcı, ASAP Rocky ile ilgili düşüncelerini "Yakışıklı..." sözleriyle dile getirmişti.

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