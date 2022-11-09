"BENİM İÇİN GÜNÜN EN GÜZEL ANI"

Rapçi ASAP Rocky ile ilk kez bebek sahibi olan 34 yaşındaki şarkıcı, "Sabahları yüzündeki şaşkınlığı görmeye bayılıyorum. Nerede olduğunu anlamaya çalışıyor. Aşırı tatlı. Günün en güzel anı benim için" dedi.

Oğluna bazen şarkı söylediğini ifade eden Rihanna, "Çok komik, mutlu ve de toplu bir bebek... Tam sarılmalık!" şeklinde konuştu.