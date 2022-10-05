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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rihanna transparan elbisesiyle zor anlar yaşadı

13 Mayıs 2022'de rapçi ASAP Rocky ile ilk çocuğunu kucağına alan Rihanna, önceki gün sevgilisinin 34. yaş gününü Los Angeles'taki bir mekanda kutladı. Siyah transparan bir elbise giymeyi tercih eden ünlü şarkıcı, çıkışta kameraları fark edince eliyle kıyafetini kapatmaya çalıştı

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  • Rihanna transparan elbisesiyle zor anlar yaşadı - Magazin haberleri

    Rapçi ASAP Rocky ile yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan Rihanna, 13 Mayıs'ta ilk çocuğunu kucağına almıştı. TMZ'nin çifte yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre; Rocky ile Rihanna'nın bebeklerinin cinsiyetinin erkek olduğu öğrenilmişti. İlk kez anne olma sevinci yaşayan Barbadoslu şarkıcı, geçtiğimiz akşam Los Angeles'taki bir mekanda sevgilisinin 34. yaşını kutladı.
  • Rihanna transparan elbisesiyle zor anlar yaşadı - Magazin haberleri

    Daha önce Rocky tarafından aldatıldığı öne sürülen ve ardından dedikoduları yalanlayan Barbadoslu şarkıcı, sevgilisiyle birlikte mekandan çıkarken görüntülendi.
  • Rihanna transparan elbisesiyle zor anlar yaşadı - Magazin haberleri

    ELİYLE KIYAFETİNİ KAPATMAYA ÇALIŞTI

    ASAP Rocky'nin doğum gününde siyah transparan bir elbise giymeyi tercih eden Rihanna, çıkışta kameraları fark edince eliyle kıyafetini kapatmaya çalıştı. 
  • Rihanna transparan elbisesiyle zor anlar yaşadı - Magazin haberleri

    Bir yandan frikik vermemek için uğraşan şarkıcı, diğer yandan da kameralar karşısında yürümeye çalışırken zor anlar yaşadı.
  • Rihanna transparan elbisesiyle zor anlar yaşadı - Magazin haberleri

    'İHANET' İDDİALARI

    Rihanna, bebek heyecanı yaşarken hiç beklemediği bir haberle sarsılmıştı. İddiaya göre; Rihanna, sevgilisi tarafından aldatılmıştı. Rocky'nin, ünlü yıldıza ayakkabı tasarımcısı Amina Muaddi ile ihanet ettiği ileri sürülmüştü. Ancak taraflar, geçtiğimiz aylarda "aldatma" ve "ayrılık" söylentilerini yalanlamıştı.
  • Rihanna transparan elbisesiyle zor anlar yaşadı - Magazin haberleri

    'ZAMANLA BENİM AİLEM OLDU'

    Öte yandan daha önce arkadaş olduğu kişilerle kolay kolay romantik türde bir ilişkiye girmediğini belirten ünlü yıldız, partneri Asap Rocky için, "Onu tanımak için ve onun da beni tanıması için acele etmedim" ifadelerini kullanmıştı.
  • Rihanna transparan elbisesiyle zor anlar yaşadı - Magazin haberleri

    Sevgilisi için "Zamanla benim ailem oldu" diyen Rihanna, annesinin de ilk andan itibaren ona bayıldığını söylemişti. Rocky ile ilişkilerindeki en sevdiği şeyin şeffaflık olduğunu belirten yıldız, hedefler, korkular ve özgüvensizler hakkında açıkça konuşabildiklerini dile getirmişti.
  • Rihanna transparan elbisesiyle zor anlar yaşadı - Magazin haberleri

    3-4 ÇOCUK İSTİYOR

    Ünlü şarkıcı, gelecek planlarından da bahsetmişti. 10 yıl içinde evleneceği kişiyi bulamasa da üç veya dört çocuk yapacağını söyleyen Rihanna, "Bunu kendi başıma yapabilir miyim? Tabii ki evet!" demişti.
  • Rihanna transparan elbisesiyle zor anlar yaşadı - Magazin haberleri

    'HAYATIMIN AŞKI'

    ASAP Rocky de "GQ" ile yaptığı röportajda Rihanna'yı "Hayatının aşkı" olarak tanımlamıştı. Gerçek adı "Rakim Nakache Mayers" olan ASAP Rocky, bekar olmaktan çok, bir ilişki içinde olmayı tercih ettiğini ifade etmişti.

    'HARİKA BİR BABA OLACAĞIM'

    Rocky, ayrıca, baba olmayı ve aile kurmayı istediğini de sözlerine eklemişti. Şarkıcı, "Sanırım, harika bir baba olacağımı düşünüyorum. Çok şanslı bir çocuğum olacak" demişti.
  • Rihanna transparan elbisesiyle zor anlar yaşadı - Magazin haberleri

    ARKADAŞINA AŞIK OLDU

    Ayrıca Rihanna, 2020 yılında markası için ASAP Rocky ile birlikte çalışmıştı. O dönem arkadaş olan ikili hakkındaki söylentiler artmıştı. Fakat çift, iddialar hakkında konuşmamıştı. Barbadoslu şarkıcı, ASAP Rocky ile ilgili düşüncelerini "Yakışıklı..." sözleriyle dile getirmişti.

    Fotoğraflar: AP, Splash News, Mega.

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