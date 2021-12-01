"BU GURURU TAŞIYACAĞIM"

Rihanna, "Bu, hayatım boyunca asla unutmayacağım bir gün. Aynı zamanda geleceğini hiç göremediğim bir gün." dedi. Ünlü yıldız daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü:

Barbadoslular gururlu insanlardır, biliyor musunuz? Muhtemelen benim bildiğim en gururlu halkız. Dünyada nereye gidersem gideyim bu gururu taşıyacağım. Nereye gittiğimizin önemi yok, dünya Barbadosluların iliklerine kadar gururlu olduğunu öğrenecek.