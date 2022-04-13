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Rihanna: Vücudum harika şeyler yapıyor, bundan utanmıyorum!

Barbadoslu şarkıcı Rihanna, ilk çocuğunu kucağına almak için geri sayıma başladı. Hamilelik sürecindeki giyim tarzıyla adından söz ettiren ünlü yıldız, stili ve partneri ASAP Rocky ile ilgili özel açıklamalarda bulundu

HABERTURK.COM
  • Rihanna: Vücudum harika şeyler yapıyor, bundan utanmıyorum!

    Rapçi ASAP Rocky ile yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan Rihanna'nın, annelik heyecanı her geçen gün büyüyor. İlk bebeğini kucağına almaya hazırlanan ünlü yıldız, Amerikan Vogue için objektif karşısında poz verdi.
  • Rihanna: Vücudum harika şeyler yapıyor, bundan utanmıyorum!

    "HALA AYNI KİŞİYİM"

    Hamilelik stili ve partneri Asap Rocky ile ilgili özel açıklamalarda bulunan 34 yaşındaki yıldız, "İlk başta büyülü bir değişim yaşayacağımı düşündüm ama hala aynı kişiyim." dedi.
  • Rihanna: Vücudum harika şeyler yapıyor, bundan utanmıyorum!

    Bu süreçteki yeme düzeninden bahsenden Barbadoslu şarkıcı, "Normalde tatlıdan nefret ederim ama bana çikolata kaplı bir donut ile gelirsen kalbimi kazanırsın." açıklamasında bulundu.
  • Rihanna: Vücudum harika şeyler yapıyor, bundan utanmıyorum!

    "Hamile olduğumu öğrendiğimde, hiçbir şekilde hamilelik kıyafeti almaya gitmeyeceğimi düşündüm." diyen Rihanna, farklı kıyafetler giymeyi sevdiğini belirtti. Ünlü şarkıcı, "Sırf vücudum değişiyor diye bu yönümü değiştirmeye çalışmayacağım." ifadelerini kullandı.
  • Rihanna: Vücudum harika şeyler yapıyor, bundan utanmıyorum!

    "UTANMIYORUM!"

    Kız bebek bekleyen ve altı aylık hamile olan Rihanna, ayrıca "Hamile bir kadın için 'uygun' sayılan kalıpları yeniden şekillendirdiğimizi umuyorum. Vücudum şu an harika şeyler yapıyor. Bundan utanacak değilim. Bu süreç kutlanmalı. Neden hamileliğini saklayasın ki?" diyerek, stiline getirilen eleştirilere cevap verdi.
  • Rihanna: Vücudum harika şeyler yapıyor, bundan utanmıyorum!

    "ZAMANLA BENİM AİLEM OLDU"

    Arkadaş olduğu kişilerle kolay kolay romantik türde bir ilişkiye girmediğini belirten ünlü yıldız, partneri Asap Rocky için "Onu tanımak için ve onun da beni tanıması için acele etmedim." ifadelerini kullandı.

    Sevgilisi için "Zamanla benim ailem oldu." diyen Rihanna, annesinin de ilk andan itibaren ona "bayıldığını" söyeldi. Rocky ile ilişkilerindeki en sevdiği şeyin 'şeffaflık' olduğunu belirten yıldız, hedefler, korkular ve özgüvensizler hakkında açıkça konuşabildiklerini dile getirdi.
  • Rihanna: Vücudum harika şeyler yapıyor, bundan utanmıyorum!

    BEBEK KIYAFETLERİ DUYGULANDIRDI

    Rihanna, daha önce de Los Angeles'taki bir bebek mağazasını gezerken görüntülenmişti.

    Ünlü şarkıcı, daha sonra da mağazada kendisini gören bir hayranının "Sen ne güzel bir hamilesin." demesi üzerine "Teşekkür ederim canım." sözleriyle karşılık vermişti.
  • Rihanna: Vücudum harika şeyler yapıyor, bundan utanmıyorum!

    3-4 ÇOCUK İSTİYOR

    Rihanna, gelecek planlarından da bahsetmişti. 10 yıl içinde evleneceği kişiyi bulamasa da üç veya dört çocuk yapacağını söyleyen Rihanna, "Bunu kendi başıma yapabilir miyim? Tabii ki evet!" demişti.
  • Rihanna: Vücudum harika şeyler yapıyor, bundan utanmıyorum!

    "HAYATIMIN AŞKI"

    ASAP Rocky, GQ ile yaptığı röportajda Rihanna'yı "Hayatının aşkı" olarak tanımlamıştı. Gerçek adı "Rakim Nakache Mayers" olan ASAP Rocky, bekar olmaktan çok, bir ilişki içinde olmayı tercih ettiğini ifade etmişti.
  • Rihanna: Vücudum harika şeyler yapıyor, bundan utanmıyorum!

    "HARİKA BİR BABA OLACAĞIM"

    Rocky, ayrıca, baba olmayı ve aile kurmayı istediğini de sözlerine eklemişti. Şarkıcı, "Sanırım, harika bir baba olacağımı düşünüyorum. Çok şanslı bir çocuğum olacak." demişti.
  • Rihanna: Vücudum harika şeyler yapıyor, bundan utanmıyorum!

    ARKADAŞINA AŞIK OLDU

    Ayrıca Rihanna, 2020 yılında markası için ASAP Rocky ile birlikte çalışmıştı. O dönem arkadaş olan ikili hakkındaki söylentiler artmıştı. Fakat çift, iddialar hakkında konuşmamıştı. Barbadoslu şarkıcı, ASAP Rocky ile ilgili düşüncelerini "Yakışıklı..." sözleriyle dile getirmişti.

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