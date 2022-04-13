Rihanna: Vücudum harika şeyler yapıyor, bundan utanmıyorum!

"ZAMANLA BENİM AİLEM OLDU"

Arkadaş olduğu kişilerle kolay kolay romantik türde bir ilişkiye girmediğini belirten ünlü yıldız, partneri Asap Rocky için "Onu tanımak için ve onun da beni tanıması için acele etmedim." ifadelerini kullandı.

Sevgilisi için "Zamanla benim ailem oldu." diyen Rihanna, annesinin de ilk andan itibaren ona "bayıldığını" söyeldi. Rocky ile ilişkilerindeki en sevdiği şeyin 'şeffaflık' olduğunu belirten yıldız, hedefler, korkular ve özgüvensizler hakkında açıkça konuşabildiklerini dile getirdi.