Rio Ave - Chaves maçı istatistikleri

Rio Ave ve Chaves, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü Portekiz Premier Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 20:00. Rio Ave 14 puana sahip olarak 4. sırada yer alırken Chaves 7 puanda ve 14. sırada. Ev sahibi Rio Ave, son 6 maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Chaves son 3 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 371 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Rio Ave kazanırsa 1.75, beraberlik çıkarsa 3.20, Chaves sahadan galip ayrılırsa 3.20 oranını elde edecekler. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Rio Ave son hafta oynanan CD Feirense maçında 0-1 kazandı.

Chaves ise CD Feirense maçında 0-0 berabere kaldı.

Rio Ave, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, aldı. Rio Ave, kendi sahasında 7 gol attı, 3 gol yedi.

Chaves ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Chaves, 3 gol atarken 9 gol yedi.

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