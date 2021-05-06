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Ripple XRP davası ne zaman 2021? Ripple mahkemesi saat kaçta görülecek? İşte Ripple dava tarihi

Ripple XRP mahkemesi için artık heyecan doruğa çıktı. Kripto para dünyasındaki milyonlarca yatırımcının heyecanla beklediği Ripple XRP davasının detayları belli oldu. Peki Ripple XRP davası ne zaman, hangi tarihte görülecek? İşte 2021 Ripple XRP dava tarihleri...

Ripple XRP davası ne zaman 2021? Ripple mahkemesi saat kaçta görülecek? İşte Ripple dava tarihi

Ripple XRP davası ile ilgili araştırmalar iyice artmış durumda. Kripto para piyasasına aşina vatandaşların merakla beklediği konuya ilişkin son durumu bir araya getirdik...

SEC-RİPPLE XRP DAVASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ripple davasının bugün TSİ ile 21.00'da görülmeye başlanacağı öne sürülürken SEC’in detaylı açıklamasının ise 14 Mayıs’ta verileceği ifadelerine yer verildi. Aralık ayından beri devam eden Ripple-SEC davasında bugün, kapalı bir oturum gerçekleşecek ve Ripple yatırımcıları bir şekilde davanın bu oturumda çözüme kavuşacağına inanıyor. Ancak SEC ve Ripple davasında net kararların alındığı çok az görüşme ve duruşma oldu. Bunların dışında kalanlar ise sonuçsuz bir şekilde kapatıldı. Dolayısıyla bu yüzden bugün de bir sonuç çıkmasını beklemeyen de çok sayıda kişi bulunuyor.

SEC davası, XRP‘nin bir menkul kıymet mi yoksa para birimi mi olduğu konusundaki argümana odaklanıyor. Bir menkul kıymetin, hisse senedi ile aynı şekilde SEC tarafından düzenlenmesi gerekiyor. Bu sebeple XRP’nin bir menkul kıymet olduğuna karar verilmesi Ripple’a zarar verebilir. Bunlara ek olarak eğer Ripple aleyhine bir karar çıkmazsa XRP fiyatının önümüzdeki 24 saat içinde ciddi artış yaşayabileceği ve 2.3 dolara kadar yükselebileceği ifade ediliyor.

RİPPLE NEDİR?

Ripple küresel bir ödeme ağıdır ve dünyanın herhangi bir yerindeki herhangi bir para biriminin saniyeler içinde, oldukça uygun işlem ücreti ile gönderilmesini sağlar. Şu anda Ripple, dünya çapında gerçek zamanlı ödeme yapmak için daha verimli ve uygun maliyetli bir yol sunacak şekilde onlarca bankalarla birlikte çalışmaktadır. Bitcoin büyük bir ödeme yöntemidir, ancak Ripple gibi bir kişiden diğerine para göndermenin hızlı bir yolunu sunmaz.

RİPPLE XRP DAVASI TARİHLERİ

Ön duruşması 22 Şubat 2021’de görülen davanın açılış savunmaları 12 Nisan’da alınacak. SEC’in detaylı açıklaması ise 14 Mayıs’ta verilecek. Daha sonra savunmanın SEC’in sunduğu argümanlara yanıt vermesi için 4 Haziran’a kadar vakti olacak.

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