Rishi Sunak’ın İngiltere Başbakanı seçilmesini piyasalar nasıl karşıladı?

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İngiltere’de eski maliye bakanı Rishi Sunak’ın iktidardaki Muhafazakar Parti'nin lideri ve ülkenin yeni başbakanı seçilmesi olması piyasaları şimdilik sakinleştirmiş görünüyor.

Eski başbakan Boris Johnson’ın dün akşam aday olmayacağını açıklamasının ardından piyasalar Sunak’ın başbakanlığını bu sabah itibarıyla fiyatlamaya başlamıştı.

Bunun üzerine İngiltere devlet tahvillerinin fiyatları düştü, sterlin çok az da olsa değer kazandı.

Ancak şimdilik sterlin dolara karşı 1,13 seviyesiyle çıkış yaptığı yerden biraz inmiş görünüyor.

İngiltere’nin 30 yıllık devlet tahvil faizleri haftaya yüzde 3,8 seviyesine inerek başladı.

Piyasaların mini bütçeyle karışmasının ardından bu faizler yüzde 5,17 seviyesine kadar çıkmıştı.

Borsa endekslerinde ise küçük yükselişler görüldü.

Londra Borsası'nda işlem gören en yüksek piyasa değerine sahip 100 şirketi temsil eden FTSE 100 endeksi günlük yüzde 0,6, FTSE 250 endeksi ise yüzde 1,25 yükseldi.

Financial Times gazetesine konuşan Fransız varlık yönetimi şirketi Carmignac’tan tahvil analisti Michael Michaelides, Sunak’ın başbakanlığının siyasi dramayı sakinleştireceğini ancak İngiltere’nin uluslararası piyasalar için halen tehlikeli bir yerde olduğunu söyledi:

“Başbakanlık Konutu'nda kimin oturduğundan ziyade, başbakanın ne yaptığı önemli.”

'İngiltere IMF’ye gitmek zorunda kalabilir'

Geçen ay sterlin dolara karşı 1,03'le en düşük seviyesine inmişti.

İngiltere’de Liz Truss hükümetinin Eylül ayının sonunda açıkladığı bütçe kesinti paketi piyasalarda çalkantıya yol açmış, sterlin değer kaybederken İngiltere devlet tahvillerinin faizleri yükselmişti.

Her ne kadar bütçede yaratacağı 45 milyar sterlinlik açığın nasıl karşılanacağı açıklanmayan paket geri çekilmiş olsa da piyasalar durulmadı.

Şimdi de Truss’ın ardından gelecek olan yeni lider Sunak’ın izleyeceği politikalarla piyasalara güven vermesi bekleniyor.

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, İngiltere'nin kredi notunu "Aa3" olarak teyit ederken, not görünümünü "durağan"dan "negatif"e çevirdi.

Cuma akşamı piyasalar kapandıktan sonra gelen bu açıklamaya gerekçe olarak siyasi belirsizlik gösterildi.

Cuma günkü Truss’ın istifasının ardından ise sterlin dolara karşı 1,13’e geldi, Londra borsası yükselişle haftayı kapadı.

İngiltere devlet tahvil faizlerinin ise düştüğü görüldü.

Guardian’a göre daha ortodoks ve muhafazakar ekonomi politikalarına geri dönüş, piyasaların istikrar kazanmasını sağlayabilir.

Muhafazakar Parti’nin destekçilerinden ve İngiltere’nin en büyük yatırımcılarından biri olan Guy Hands ise yüksek vergi, azaltılmış kamu hizmeti ve yüksek faize doğru ilerleyen ülkenin 1970’lerdeki gibi IMF’den yardım almak zorunda kalabileceğini öngörüyor.

ABD merkezli Kroll Enstitüsü’nün küresel ekonomi baş ekonomisti olan Megan Greene ise Sunak’ın başbakanlığının piyasaları sakinleştireceğini ancak yine de İngiltere’nin önünde zor bir dönem olduğunu söylüyor.

Son 40 yılın en yüksek enflasyonu

Yüksek enflasyon ve enerji krizi, sterlin cinsi varlıklarda baskı yaratıyor.

İngiltere’de yıllık enflasyon Eylül’de yüzde 10,1 ile son 40 yılın en yüksek düzeyine çıktı.

İngiltere ekonomisinin resesyona girmesi beklenirken kamu borçlanmasının artmasını piyasalar sürdürülebilir görmüyor.

Truss’ın istifa etmeden önce görevde kaldığı 44 günün, piyasalar açısından en karışık dönemlerinden biri olarak İngiltere tarihine geçti.

Bundan sonrası ise İngiltere Merkez Bankası’nın faizleri daha da artırması beklenen bir ortamda yeni başbakanın geçim sıkıntısı ve enerji krizi ile nasıl mücadele edeceğini belirleyecek politikalara bağlı.

Eylül ayında İngiltere Merkez Bankası faizi yüzde 1,75’ten yüzde 2,25’e çıkarmıştı.