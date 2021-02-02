İMKANLARDAN YARARLANAMAYACAK

Her ne kadar kaldığı yerde spor salonu ve yüzme havuzu olsa da Rita Ora, karantina sürecinde bu imkanlardan yararlanamayacak.

Ünlü şarkıcının iş anlaşması gereği İngiltere'den ayrılmasına izin verildiği öğrenildi.

Rita Ora, İngiltere'de yayınlayan 'The Voice' yarışmasının jüri üyeliğinden ayrılıp Avustralya versiyonunda görev alacak.