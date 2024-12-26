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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Riva'da kritik toplantı: TFF, kulüplerle bir araya gelecek! - Futbol Haberleri

        Riva'da kritik toplantı: TFF, kulüplerle bir araya gelecek!

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve 1. Lig Kulüpler Birliği Derneği üyeleri ile bir araya gelecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.12.2024 - 10:58 Güncelleme: 26.12.2024 - 10:58
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        Riva'da kritik toplantı!
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        TFF Başkanı Hacıosmanoğlu bugün Kulüpler Birliği üyeleriyle bir araya gelecek.

        Federasyondan daha önce yapılan açıklamada Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenecek toplantının bugün 14.00'te başlayacağı duyuruldu.

        İbrahim Hacıosmanoğlu yönetimindeki TFF'nin bir süredir üzerinde çalıştığı yeni hakemlik sisteminin liglerin ikinci yarısında devreye alınması planlanıyor.

        Toplantıya katılım sağlayacak olan üyelere, değerlendirilen farklı modeller ve yeniden yapılandırılması konusunda önemli bir aşamaya gelinen hakemlik sistemi için bilgi verileceği belirtiliyor.

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