'Rivayet Radyosu' sahnede

Sabahattin Ali’nin “Değirmen” ve “Sırça Köşk” hikâyelerinden derlenen “Rivayet Radyosu”, önceki akşam DasDas’ta sahnelendi.

Mert Fırat’ın sesiyle hayat verdiği Sabahattin Ali hikâyelerine, Korhan Futacı ve Orkestrası eşlik etti. Kontrabasta Apostrolos Sideris, bariton saksafonda Barış Ertürk, davullar ve zillerde Berkan Tilavel sahne aldı.

Vodafone Red müşterilerinin bir arkadaşlarıyla beraber misafir olarak izleme imkânı bulduğu gösteri sonrası Korhan Futacı ile birlikte söyleşiye katılan Mert Fırat, "Rivayet Radyosu’nun gördüğü ilgiden memnunuz. DasDas olarak, sahne, müzik, atölye ve mutfak gibi farklı bölümlerimizde gerçekleşecek yeni sürpriz projelerimiz ve disiplinlerarası etkinliklerimizle teknolojiyi buluşturduğumuz bir kültür sanat ve yaşam merkezi olmaya devam edeceğiz” dedi.

Mert Fırat, Korhan Futacı...

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy ise DasDas'la işbirlikleri kapsamında Red’lilere sanatı yerinde yaşama şansını verdiklerini belirtip ekledi: "Bu Özel gösterimi kaçıran müşterilerimiz etkinliği Vodafone TV ile cep telefonlarından izleyebilecek.”