River Plate - Argentinos Juniors maçı heyecanı

Arjantin Premier Lig heyecanı devam ediyor. River Plate, 26 Ağustos 2018 Pazar günü Argentinos Juniors takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 02:00. River Plate 2 puana sahip olarak 18. sırada yer alırken Argentinos Juniors 1 puanda ve 23. sırada. River Plate, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Argentinos Juniors son 5 mücadelede 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 470 kodlu maçta; İddaa oynayanlar River Plate kazanırsa 1.35, beraberlik çıkarsa 3.40, Argentinos Juniors sahadan galip ayrılırsa 6.25 oranını elde edecekler. Alt 1.45, üst 1.95 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.95, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.45.

River Plate son hafta oynanan Independiente maçında 1-0 yenildi.

Argentinos Juniors ise Colon karşılaşmasında 0-1 yenildi.

River Plate, evinde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 0 gol atıp 0 gol yedi.

Argentinos Juniors ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Argentinos Juniors, 0 gol atarken 1 gol yedi.

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