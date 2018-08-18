River Plate - Belgrano maç önü

River Plate ve Belgrano, 19 Ağustos 2018 Pazar günü Arjantin Premier Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 02:00. Maç öncesi River Plate 1 puanla 17. sırada, Belgrano 1 puanla 13. sırada bulunuyor. Ev sahibi River Plate, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Belgrano, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.
İddaa'da 461 kodlu maçı oynayanlar; River Plate galibiyet oranı 1.35, beraberlik oranı 3.60, Belgrano galibiyet oranı 5.50. Alt 1.50, üst 1.85 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.95 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.45.
River Plate son hafta oynanan San Lorenzo maçında 2-0 kazandı.
Belgrano ise Atletico Temperley maçında 2-3 yenildi.
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