River Plate - Racing Club maçı heyecanı

River Plate ve Racing Club, 30 Ağustos 2018 Perşembe günü Copa Libertadores Son 8 Turu maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 01:30. River Plate 1 puana sahip olarak 9. sırada yer alırken Racing Club 1 puanda ve 8. sırada. Ev sahibi River Plate, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Racing Club, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 611 kodlu maçı oynayanlar; River Plate galibiyet oranı 1.55, beraberlik oranı 3.10, Racing Club galibiyet oranı 4.30. 2.5 gol altının oranı 1.35, 2.5 gol üstünün oranı 2.15. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.85, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.50.

River Plate son hafta oynanan Colon maçında 0-0 berabere kaldı.

Racing Club ise Banfield karşılaşmasında 1-3 kazandı.

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