River Plate - San Martin San Juan sahaya çıkıyor

Arjantin Premier Lig maçında River Plate ile San Martin San Juan, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 21:30. Maç öncesi River Plate 4 puanla 18. sırada, San Martin San Juan 5 puanla 14. sırada bulunuyor. Ev sahibi River Plate, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. San Martin San Juan, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 505 kodlu maçta; İddaa oynayanlar River Plate kazanırsa 1.30, beraberlik çıkarsa 3.75, San Martin San Juan sahadan galip ayrılırsa 6.25 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.55, üst oranı 1.80. Karşılıklı gol var 1.85, karşılıklı gol yok 1.50 oranını kazandıracak.

River Plate son haftadaki Olimpo müsabasında 1-2 kazandı.

San Martin San Juan ise Newells Old Boys karşılaşmasında 6-1 yenildi.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet alan River Plate, 0 gol attı ve 0 gol yedi.

San Martin San Juan, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. San Martin San Juan, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.

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