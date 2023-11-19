Rıza Çalımbay: Buna çok ihtiyacımız vardı Beşiktaş, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Süleyman Seba anısına özel maçta ile karşı karşıya geldi. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'ndaki maçı 2-1'lik skorla kazandı. Maçın ardından ise siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Rıza Çalımbay, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Süleyman Seba anısına özel maçta ile karşı karşıya geldi.

Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'ndaki maçı 2-1'lik skorla kazandı.

Karşılaşmada Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Ante Rebic ve 33. dakikada Isaac Donkor (Kendi kalesine) attı. Sakaryaspor'un tek golü, 20. dakikada Kabongo Kasongo'dan geldi.

Maçın ardından ise siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Rıza Çalımbay, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Süleyman Seba anısına güzel bir maç oynadık"

Deneyimli çalıştırıcı, sözlerine şu şekilde başladı:

Her şeyden önce başkanımıza Allah rahmet eylesin. Böyle bir şey benim aklıma geldi, söyledik. Süleyman Seba anısına güzel bir maç oynadık. Güzel geçti. Geleli bir hafta oldu. Tanımadığımız arkadaşlar, altyapıdan gelen oyuncular, bu maçı onlar için aldık. A Takım'da süre eksiği olan oyuncular var. Onları da oynattık. Karışık, güzel bir maç oldu. Bizim için çok önemliydi bu maç.

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"Bizim için önemli bir yer altyapı"

Genç isimler hakkında konuşan Çalımbay, şunları dedi:

Biraz tecrübe, zaman ister. Zaman zaman biz onlarla maç yapacağız. Oyuncu alacağız ve kullanacağız. Üzerine koymaları gerekiyor. Bizim için önemli bir yer altyapı. Oralardan alacağımız oyuncuları iyi bir yere getirmek için elimizden geleni yapacağız.

"Buna çok ihtiyacımız vardı"

Rıza Çalımbay, açıklamalarını şu şekilde noktaladı:

İyi bir antrenman, hazırlık maçı geçti. Buna çok ihtiyacımız vardı. Antalya'ya gitmeye karar vermiştik ama bu maçı yaptık.